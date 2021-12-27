

بهذه الإجراءات.. «التموين» ترفع درجات الاستعداد بالمحافظات المعرضة للأمطار بهذه الإجراءات.. «التموين» ترفع درجات الاستعداد بالمحافظات المعرضة للأمطار

رفعت وزارة التموين والتجارة الداخلية درجات الاستعداد داخل المحافظات الحدودية والساحلية، والأكثر تعرضا لسقوط الأمطار والتقلبات الجوية وفقا لتقارير هيئة الأرصاد الجوية.



وطالبت وزارة التموين مديرياتها بالمحافظات، خاصة المعرضة للتقلبات الجوية وسقوط أمطار، بمتابعة غرف العمليات التي تم تشكيلها داخل جميع المديريات، وربطها بغرفة العمليات المركزية المتواجدة بالديوان العام للوزارة، بالاطمئنان لحظيا على استقرار وتوافر السلع الغذائية بجميع المنافذ وكذلك الدقيق المخصص لإنتاج الخبز المدعم، واسطوانات البوتاجاز.



وشددت وزارة التموين على المديريات التموينية بمتابعة انتظام صرف الخبز المدعم وصرفه لأصحاب البطاقات التموينية في المواعيد المقررة، والتأكد من التزام المخابز البلدية بمواصفات انتاج الرغيف المدعم من حيث الوز والحجم والاستدارة .

قد يعجبك أيضا...

كما وجهت وزارة التموين المديريات بالحرص على توافر رصيد من الدقيق المخصص لإنتاج الخبز المدعم يكفي لأكثر من عشرة أيام على الأقل، واحتياطي ثلاثة أيام داخل كل مخبز بلدي تابع لوزارة التموين.وشددت وزارة التموين على ضرورة مواصلة جهات الرقابة بمديرياتها، حملاتها الميدانية على منافذ صرف المقررات، و المخابز البلدية، للتأكد من انتظام صرف المقررات التموينية والخبز المدعم لأصحاب البطاقات، وكذلك المرور على مخازن الجملة والتأكد من وجود أرصدة كافية لأكثر من ثلاثة أشهر على الأقل.جدير بالذكر أن الشركة العامة لتجارة الجملة، التابعة للقابضة الغذائية ، أكدت في تقرير لها على الاحتفاظ بمخزون استراتيجي من السلع داخل مخازنها بالمحافظات الساحلية أو المتوقع سقوط الأمطار بها، يتعدى الثلاثة ‏اشهر، بالإضافة إلى وجود عمليات إمداد مستمرة للسلع بتلك ‏المحافظات، لتوفير جميع احتياجات المواطنين من سلع المنظومة التموينية، والتي ‏تصرف على البطاقات التموينية.و تشتمل قائمة سلع المنظومة التموينية اعتبارا من يناير المقبل على 28 سلعه تتنوع ما بين الزيت والسكر والأرز والمكرونة بالإضافة إلى الدقيق، الصلصة، اللبن الجاف، الجبن المعلب، المسلى الصناعي، الخل، المسلي الصناعي، مسحوق الغسيل ، وتم اضافة البسكويت الى المنظومة مؤخرا اعتبارا من ديسمبر الجاري.كما شكلت وزارة التموين والتجارة الداخلية غرفة عمليات مركزية من قبل بالديوان العام لمتابعة عمل ‏المخابز ومنافذ صرف السلع التموينية بالمحافظات التي ‏تتعرض للأمطار طبقا لتقارير هيئة الأرصاد الجوية، وربطها بغرف العمليات بالمحافظات.كما وجه من قبل الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ‏مديري المديريات داخل سبع محافظات ( الدقهلية – البحيرة – اسكندرية ‏‏– كفر الشيخ – شمال سينا – مطروح – دمياط ) بمتابعة ‏عمل المخابز ومنافذ صرف السلع المدعمة لحظيا .وتشكلت غرف عمليات فرعية بداخل جميع المديريات التموينية، خاصة المعرضة للتقلبات الجوية وسقوط أمطار، وتحديدا المحافظات السبع الدقهلية – البحيرة – اسكندرية ‏‏– كفر الشيخ – شمال سينا – مطروح – دمياط ، لمتابعة عمل المخابز البلدية ومنافذ صرف المقررات وتوافر الخبز المدعم وسلع المقررات أول بأول.