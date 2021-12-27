

ارتفاع عمليات البيع لدى المساهمين والمجموعات المرتبطة بنهاية تعاملات جلسة الأربعاء ارتفاع عمليات البيع لدى المساهمين والمجموعات المرتبطة بنهاية تعاملات جلسة الأربعاء

اتجهت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال نهاية تعاملات أمس الأربعاء، زيادة فى عمليات البيع نحو 10عمليات خلال فترة التعاملات بنحو 4.8 مليون سهم، وبلغت عمليات الشراء لدي المساهمين 6عمليات بعدد 471 ألف سهم.



وجاءت أبرز أسهم الشركات خلال عمليات البيع على النحو التالي:-



ليفت السلاب مصر.

البنك التجاري الدولى.

بالم هيلز للتعمير.

النعيم القابضة للاستثمارات المالية

جولدن كوست السخنة.

الوادي العالمية للاستثمار و التنمية.

البنك المصري لتنمية الصادرات.

جدوي للتنمية الصناعية

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بينما جاءت ابرز عمليات الشراء على النحو التالى.المنصورة للدواجن.مصر للفنادق.أسابير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية.مستشفي النزهة الدولى.المصرية لخدمات النقل – إيجترانسواستهلت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم، على تباين للمؤشرات، حيث انخفض مؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 0.02%ليصل إلى مستوى 11.896 نقطة.وارتفع مؤشر EGX70 بنسبة 025% ليصل إلى مستوى 2.188 نقطة، وارتفع مؤشر EGX100 بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 3.234 نقطة.وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة إلى مستوى 757.664 مليار جنيه، وسط توجه المستثمرين المصرين والعرب نحو الشراء بصافي قيمة شراء نحو 1.3 مليار جنيه و 97 مليون جنيه على التوالى، مقابل توجه المستثمرين الأجانب نحو البيع بصافي قيمة بيح نحو 1.2 مليار جنيه.وبلغ إجمالى قيمة التداول نحو 2.3 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول 685 مليون ورقة منفذة على 2.9 ألف عملية.وتم التداول على 115 سهم، وارتفع منهم نحو 16 سهم، وانخفض سهم ولم تتغير مستويات 98 سهم.تعاملات جلسة الأمساختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة أمس الاربعاء على تباين مؤشرات، حيث انخفض المؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 0.13%، ليغلق عند مستوى 11.898 نقطة.وارتفع مؤشر EGX70 بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 2.183 نقطة، وارتفع مؤشرEGX100 بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوي 3.227 نقطة.وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة إلى مستوى 753.493 مليار جنيه، وسط توجه المستثمرين العرب والاجانب نحو البيع بصافي قيمة بيع نحو 15.6 مليون جنيه و 25.6 مليون جنيه على التوالى، في حين توجه المستثمرين المصريين نحو الشراء بصافي قيمة شراء نحو 41.3 مليون جنيه.وبلغ إجمالى قيمة التداول نحو 997 مليون جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 321 مليون ورقة منفذة على 34 ألف عملية.وتم التداول على 195 سهم، ارتفع منهم نحو 71 سهم، وانخفض نحو 56 سهم، ولم تتغير مستويات 68 سهم.أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًاوعلي صعيد أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا خلال تعاملات أمس الاربعاء، تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعًا سهم ثمار لتداول الأوراق المالية بنسبة 12.8 % ليغلق عند 2.4 جنيه ، يلية سهم النيل للأدوية بنسبة 10.2%، ليغلق عند 31.5 جنيه، ثم بالمركز الثالث سهم المتحدة للإسكان والتعمير بارتفاع 7.8% ليغلق عند 4.5 جنيه.وبالمرتبة الرابعة جاء سهم أم أم جروب للصناعة و التجارة بنسبة 6.9 % ليغلق عند 6.9 جنيه، واخيرًا سهم سبيد ميديكال بنسبة 5.6% ليغلق عند 1.2%.بينما تصدر أسعار الأسهم اليوم الاكثر تراجعا سهم أودن للاستثمارات و التنمية بنسبة 5.1%، ليغلق عند 1.5 جنيه للسهم، يليه سهم الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية بنسبة تراجع بلغت 3.7 % ليغلق عند 33.9 جنيه، ثم سهم مصر الجديدة للإسكان و التعمير بنسبة 3.3 % ليغلق عند 6.5 جنيه للسهم.وبالمرتبة الرابعة جاء سهم القابضة المصرية الكويتية بانخفاض 2.9% ليغلق عند 19.8 جنيه، وأخيرًا سهم مصر للالومنيوم بنسبة تراجع 2.6 % ليغلق عند 21 جنيه.تعاملات الأسبوع الماضيسجلت البورصة المصرية مكاسب بقيمة 10 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الجاري، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة عند مستوى 748.4 مليار جنيه مقابل غلق للأسبوع قبل الماضي عند 738.3 مليار جنية، بنسبة ارتفاع بنحو 1.37%.وعلى صعيد المؤشرات شهدت البورصة المصرية ارتفاعًا جماعيًا للمؤشرات خلال تداولات الأسبوع الماضي حيث أغلق مؤشر egx30 عند 11.755 نقطة, مسجلا ارتفاعًا بنحو 0.75%، بينما سجل مؤشر EGX70 EWI صعودًا بنسبة 2.79% مغلقًا الفترة عند 2.191 نقطة، بينما سجل مؤشر S&P ارتفاعا بنحو 0.68% مغلقا الفترة عند 1.915 نقطة.وعن مؤشر EGX30 capped فقد سجل ارتفاعًا بنحو 0.74 مغلقًا عند 14.052 نقطة، بينما سجل مؤشر EGX100 EWI ارتفاعًا بنحو 2.09% مغلقا الفترة عند 3.232 نقطة.وبلغ إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع الجاري نحو 23.5 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 1.6مليون ورقة منفذة على 191 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 19.4مليار جنيه وكمية تداول بلغت 2.084 مليون ورقة منفذة على 207 ألف عملية خلال الأسبوع قبل الماضي.هذا وقد أستحوذت الأسهم على 46.14% من إجمالى قيمة التدأول داخل المقصورة فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 53.8% خلال الأسبوع.وسجلت تعاملات المصريين نسبة 75.7% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 16.8 % و العرب على 7.6% و ذلك بعد استبعاد الصفقات، وقد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 353.1 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 39 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.