

على مدار 10 سنوات.. صداقة قوية تجمع رجل وأسد هجرته أسرته (صور) على مدار 10 سنوات.. صداقة قوية تجمع رجل وأسد هجرته أسرته (صور)

بغض النظر عن اللغة والثقافة والمسافة وحتى الأنواع، لا تعرف الصداقة حدودًا. وفي حين أن معظم مالكي الحيوانات الأليفة يؤكدون على أن الكلاب والقطط أفضل صديق للرجل، فإن فالنتين جرونر، المتحمس للحياة البرية، لديه صديقة من نوع آخر، والتي من المحتمل أن تصيب الكثيرين بالخوف إذا فتحت فمها.



يعتبر «فال» أن أفضل صديق له هو أسد اسمه سيرجا. علاقتهما كبيرة جدًا، لدرجة تجعلهما يقفزان من الفرح في كل مرة يلتقيان فيها، بحسب موقع «boredpanda».



يقول الرجل: «ربما تكون سيرجا ألطف الأسود، لكن لا أنصح بمحاولة تقليدي على الإطلاق وتكوين صداقات معها، فقد تكون لها عواقب وخيمة»، مؤكدا إنها دائمًا لطيفة وودودة على الرغم من حجمها، لكنه الوحيد الذي يتفاعل معها، و«ستكون خطيرة جدا على الأشخاص الذين لم تعتاد عليهم» على حد قوله.



