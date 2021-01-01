

سنجاب صغير متعطش للدماء يصيب 18 شخصا سنجاب صغير متعطش للدماء يصيب 18 شخصا

فى واقعة مرعبة وغير متوقعة هجم سنجاب على سكان قرية صغيرة وهاج عليهم لمدة 48 ساعة وأدى إلى إصابة 18 شخصًا على الأقل، بسبب إصابته بمرض اسمه الكزاز، وهو مرض يصيب الجهاز العصبي بسموم خطيرة تنتجها البكتيريا.



وسقط السنجاب في قبضة سلطات ويلز، ووصفوه بأنه «متعطش للدماء» بعد أن تسبب في رعب سكان قرية صغيرة حيث بدأ السنجاب في مهاجمة المتقاعدين والأطفال والحيوانات الأليفة في حدائقهم في قرية تسمى «باكلي» في «فلينتشير»، الأسبوع الماضي، وأصاب العشرات من السكان المحليين بجروح في أيديهم وخدوش مؤلمة، بحسب ما ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.



والسنجاب لونه رمادي الذي أُطلق عليه اسم «Stripe» على اسم شخصية شريرة في فيلم «The Gremlins»، سقط في يدي السلطات أخيرا أمس، بعد أن نصب له السكان المحليون فخا وتم تسليمه إلى السلطات.

قد يعجبك أيضا...

أبرز ضحايا السنجاب سيدة تدعى كورين رينولدز، تبلغ من العمر 65 سنة، وعلى الرغم من مصادقتها له، فإنها أيضا تعرضت للعض، وعندها قررت أنها يجب أن تتصرف، خصوصا بعد أن رأت تقارير متعددة عن هجمات السنجاب على الكثيرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.وأكدت السلطات في ويلز بعد القبض على السنجاب أنه حاليا تحت التخدير وموجود في ملجأ تابع للحكومة، لأنه سيكون من غير القانوني إعادته إلى البرية في الوقت الحالي، ليس فقط لأنه يهاجم الناس، بل أيضا لأنه سنجاب رمادي، فهناك قواعد لذلك في ويلز، على عكس السناجب الحمراء.بعد أن بدأ السنجاب المتوحش يهاجم الناس، انتقل كثير من أهل البلدة الصغيرة ضحايا السنجاب إلى وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة تجربتهم.جدير بالذكر أن السناجب الرمادية قدمت لأول مرة إلى ويلز من أمريكا الشمالية في عام 1876، والآن يقدر صندوق الحياة البرية في البلاد أن هناك 2.5 مليون من السناجب الرمادية هناك.