

«أليكسا» تتحدى طفلة بمهمة قاتلة.. والأم تستغيث «أليكسا» تتحدى طفلة بمهمة قاتلة.. والأم تستغيث

أصلحت شركة أمازون على الفور الخطأ الذى كاد أن يقتل طفلة صغيرة، بعد أن وضعها مساعدها الصوتى الذكى المعروف باسم «أليكسا» فى مأزق كبير بعد أن طلبت من الطفلة تجربة «تحدى البنس» والذى يتضمن وضع شاحن هاتف فى مقبس الكهرباء مع عدم إدخاله كاملاً داخل المقبس، ثم إحضار عملة معدنية «البنس» وملامستها الجزء المكشوف من الشاحن. حدث ذلك بعد أن طلبت الطفلة ذات الـ10 سنوات من «أليكسا» أن تعطيها تحدياً للقيام به، وأوضحت كريستين ليفدال، والدة الطفلة عبر «تويتر»، أن طفلتها طلبت من «أليكسا» تحديا لأنها معتادة على طلب التحديات منها، كالتحديات الجسدية الآمنة: «كنا نقوم ببعض التحديات الجسدية، مثل الاستلقاء على الأرض والتدحرج الجانبى، وحمل الحذاء على القدم، وأرادت ابنتى تحدياً آخر».



وأضافت «كريستين» أن الأمر مر بسلام، حيث إنها كانت بالقرب من ابنتها عندما قدمت «أليكسا» الاقتراح وتمكنت من التدخل قبل حدوث أى شىء خطير. وبحسب people، منحت «أليكسا» الفتاة الصغيرة 20 ثانية فقط لأداء المهمة، بعد أن اقترح المساعد الصوتى التحدى الخطير الذى وجدت على الإنترنت استجابةً لطلب الفتاة، واقتبست استجابتها من أحد مواقع الويب التى كانت تحذر الآباء من «تحدى البنس» الذى انتشر على وسائل التواصل الاجتماعى العام الماضى، بينما يبدو أن «أليكسا» استهدفت المقالة بسبب الكلمة الرئيسية «تحدى». فيما أوضحت أمازون أنها أصلحت الخطأ على الفور بعد أن تم لفت انتباههم إليه، وأوضح المتحدث باسم الشركة، الثلاثاء الماضى، أن ثقة العملاء هى أساس كل شىء «ثقة العملاء هى محور كل ما تقوم به»، وأضاف أنه قد تم تصميم «أليكسا» لتقديم معلومات دقيقة ومفيدة للعملاء وذات صلة، كما أن الشركة تتخذ خطوات للمساعدة فى منع حدوث شىء مشابه مرة أخرى.