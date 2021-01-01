"الأرصاد" تعلن موعد استقرار الأحوال الجوية على القاهرة والمحافظات

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موعد استقرار الأحوال الجوية


قالت الدكتورة إيمان شاكر مدير إدارة التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم نشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية نتيجة وجود منخفض جوي، كاشفة أن هذه الحالة بدأت من اليوم وتستمر حتى بداية الإسبوع القادم أي تنتهي يوم الأحد.



وأضافت إيمان شاكر في مداخلة هاتفية على فضائية "اكسترا نيوز"، أن الآن الأوضاع استقرت على القاهرة الكُبرى، ولكن خلال الساعات المٌقبلة تتجدد سقوط الأمطار مرة أُخرى عليها بجانب السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري ومدن القناة وبعض المناطق من سيناء.



ونوهت مدير إدارة التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إلي أن شدة الأمطار تزداد خلال الساعات القادمة، حيث تكون أمطار متوسطة وغزيرة على السواحل الشمالية والقاهرة ومحافظات الوجه البحري ومدن القناة، وتكون أمطار متوسطة ورعدية على الساحل الشمالي تحديداً ومطروح والإسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة.



وتابعت إيمان شاكر، أن ذروة حالة عدم الاستقرار تكون غداً "يوم الجمعة"، حيث تتقدم الأمطار وتزداد كميتها لتشمل العديد من محافظات الجمهورية.

المصدر: elbalad

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