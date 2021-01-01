قالت الدكتورة إيمان شاكر مدير إدارة التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم نشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية نتيجة وجود منخفض جوي، كاشفة أن هذه الحالة بدأت من اليوم وتستمر حتى بداية الإسبوع القادم أي تنتهي يوم الأحد.
وأضافت إيمان شاكر في مداخلة هاتفية على فضائية "اكسترا نيوز"، أن الآن الأوضاع استقرت على القاهرة الكُبرى، ولكن خلال الساعات المٌقبلة تتجدد سقوط الأمطار مرة أُخرى عليها بجانب السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري ومدن القناة وبعض المناطق من سيناء.
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التعليقات على "الأرصاد" تعلن موعد استقرار الأحوال الجوية على القاهرة والمحافظات
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