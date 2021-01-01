السيسي يدخل في نوبة ضحك بسبب فتاة..فيديو

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السيسي

تسببت فتاة من الجامعة الألمانية في دخول الرئيس عبد الفتاح السيسي في نوبة ضحك خلال تقديمها عرضًا في حفل فني على المسرح الروماني.

وفي الدقيقة 1:10 من الفيديو خلال تقديم العرض تلعثمت ياسمينا صالح، رئيس فريق في مركز هوية مصر، وتوقفت عن الحديث وضحكت، الأمر الذي قابله الرئيس عبد الفتاح السيسي بالضحك أيضا، ثم استعادت الفتاة قدرتها على الحديث مرة أخرى وسط تصفيق الحضور.

وعلقت الفتاة قائلة: "أنا آسفة بقى بس الوقفة قدام حضرتك ليها رهبة رهيبة.. وده كان حلم بقاله كتير أوي".

المصدر: المصري اليوم

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