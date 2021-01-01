قتل 100 شخص .. ما هو المرض الغامض بجنوب السودان؟



ما هو المرض الغامض بجنوب السودان؟ ما هو المرض الغامض بجنوب السودان؟

في الوقت الذي يحاول فيه العالم السيطرة على وباء كورونا ، ظهر مرض غامض في جنوب السودان أودى بحياة حوالي 100 شخص حتى الآن، وهو الأمر الذي استدعى تدخل منظمة الصحة العالمية للسيطرة على الوضع هناك ومعرفة هذا المرض الغامض .



منظمة الصحة العالمية أرسلت فريق طبي للتحقيق في المرض الشائع في جنوب السودان وتحديداً في فانغاك، وأكد المتحدث باسم المنزمة في إفريقيا أن الأعراض الشائعة هناك للمرض الغامض تشمل الإسهال والصداع وفقدان الشهية .



وينتظر المسؤلون في جنوب السودان تقرير منظمة الصحة حول المرض الغامض، حيث أكد بيل بطرس مفوض مقاطعة فانغاك بجنوب السودان أن المنظمة لم تخبرهم حتى الآن بأسباب المرض ونوعه، ولم تحدد المرض حتى الآن .

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أما وزارة الصحة في السودان، أكدت أن المرض الغامض الشائع يؤثر بشكل رئيسي على كبار السن والأطفال دون سن 14 عاما. وكانت أحدث الضحايا امرأة مسنة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 97.وأوضحت التقارير أن أكثر من 700 ألف شخص تضرروا مؤخراً من هذا المرض الغامض، ولذلك تشتبه منظمة الصحة العالمية في أن المرض الغامض قد يكون مرضا ينتقل عن طريق المياه.وقالت شيلا بايا، من منظمة الصحة العالمية، لـ"بي بي سي نيوز": "قررنا إرسال فريق استجابة سريعة للذهاب وإجراء تقييم المخاطر والتحقيق. وهذا هو الوقت الذي سيكونون فيه قادرين على جمع عينات من المرضى - ولكن الرقم الذي حصلنا عليه مؤقتا هو أنه كان هناك 89 حالة وفاة".وقام الفريق الطبي التابع لمنظمة الصحة العالمية بأخذ عينات من المرضى هناك المصابين بالمرض الغامض، وكذلك عينات من مرضى الكوليرا التي تنتقل بنسبة كبيرة عن طريق المياه، لكن العينات جاءت سلبية بعد مقارنتها بالمرض الجرثومي المعدي .