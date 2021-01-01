التفاصيل الكاملة لحادث غرق مركب في كفر الشيخ



غرق مركب سيدنا الحسين غرق مركب سيدنا الحسين



تتشح مدينة برج البرلس بمحافظة كفر الشيخ بالسواد، وذلك بسبب الحادث المفجع والمؤلم الذي ألم بالمدينة الهادئة عقب تعرض مركب الصيد «سيدنا الحسين» للغرق بعد تعرضه للحريق حسب روايات شهود العيان، وفقدان 5 صيادين من أسرة واحدة كانوا على متنه.



وكان أحمد نصار، نقيب عام الصيادين، أعلن تعرض مركب الصيد المسماة «سيدنا الحسين» لصاحبها عادل عطية، من برج البرلس إلى الغرق شرق دمياط كان على متنها 9 صيادين تم إنقاذ 3 صيادين منهم وغرق باقي الطاقم وعددهم 6 صيادين، وقد استمر البحث عنهم يوماً كاملاً ومازال البحث مستمراً للعثور على باقي الصيادين.



وقال «نصار»، خلال بيان، إن جميع الصيادين من برج البرلس وهم على حسن الجمال، عمرو شعبان البيطاني، حسن علي حسن الجمال، الناجون من الحادث، أما المفقودون يوسف عبد ربه قاسم، حمادة بكري، السيد أحمد حسن الجمال، إبراهيم أحمد حسن الجمال، رمضان أحمد الجمال، محمد أحمد حسن الجمال.

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وأشار نقيب عام الصيادين إلى أن حادث الغرق نتيجة تسريب غاز بالمركب أثناء عمل الشاي، مما أدى إلى تعرض المركب إلى انفجار أدى إلى غرق المركب.وأضاف أحمد نصار، نقيب عام الصيادين: “عندما تلقينا الخبر قمنا بالتواصل مع جميع الأجهزة المعنية من أجل البحث عن المفقودين واتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات لأسر الضحايا وصاحب المركب”.كما ناشد نقيب الصيادين اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، سرعة صرف إعانات عاجلة لطاقم المركب من الناجين والمفقودين نظراً للظروف القاسية التي تعرضوا لها.وكشف محمد شرابي، شيخ صيادي برج البرلس بمحافظة كفر الشيخ، أن الصيادين المفقودين، جميعهم من أسرة واحدة وهم: رمضان محمد حسن الجمال، وأشقاؤه إبراهيم، والسيد، ومحمد، وزوج شقيقتهم حمادة بكري، وابن خالتهم يوسف عبد ربه قاسم، لافتاً إلى أنه تم إنقاذ عمر شعبان عبد ربه، وعلي حسن الجمال، شقيق مالك المركب الغارق، ونجله حسن علي حسن الجمال.من جانبه، تقدم المهندس محمد سعد الصمودي، عضو مجلس النواب بمحافظة كفر الشيخ، ببالغ التعازي والمواساة لأسر شهداء المركب الغارق، وهو أحد مراكب الصيد الخاص بمدينة برج البرلس، بالتعازي والتضامن معهم ومع عائلاتهم.وقال «الصمودي»، إنه يسعى الآن جاهدًا في مخاطبة كل الجهات المختصة من أجل تكليف فرق غطس متخصصة لمتابعة عمليات البحث داخل المركب الغارق على جثث الشهداء، وذلك بعد أن تعذّر العثور على ناجين إلا بمعجزة في ظل هذا البرد القارس وتجمد المياه، ويتواجد الصيادون الذين تم إنقاذهم في مستشفى برج البرلس المركزي، داعين من الله عز وجل أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.