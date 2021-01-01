لن تتوقع.. هذه الأكلات ممنوعة لمرضى السكر



مرضى السكر مرضى السكر

لا تقل أهمية معرفة الأطعمة التي يجب تضمينها في نظام غذائي لمرض السكرعن فهم الأطعمة التي يجب الحد منها أو تجنننبها تماما، وفقا لما نشره موقع healthline..



العديد من الأطعمة والمشروبات تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات والسكر المضاف ، مما قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، يمكن أن تؤثر الأطعمة الأخرى سلبًا على صحة القلب أو تساهم في زيادة الوزن.





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إليك بعض أكلات ممنوعة لمرضى السكر-الحبوب المكررةتحتوي الحبوب المكررة مثل الخبز الأبيض والمعكرونة والأرز على نسبة عالية من الكربوهيدرات ولكنها منخفضة في الألياف ، مما قد يؤدي إلى زيادة مستويات السكر في الدم بسرعة أكبر من مثيلاتها من الحبوب الكاملة.وفقًا لمراجعة بحثية واحدة ، كان أرز الحبوب الكاملة أكثر فاعلية بشكل ملحوظ في استقرار مستويات السكر في الدم بعد الأكل من الأرز الأبيض .- المشروبات المحلاة بالسكرلا تفتقر المشروبات المحلاة بالسكر مثل الصودا والشاي الحلو ومشروبات الطاقة إلى العناصر الغذائية المهمة فحسب ، بل تحتوي أيضًا على كمية مركزة من السكر في كل وجبة ، مما قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم.-الأطعمة المقليةتحتوي الأطعمة المقلية على الكثير من الدهون المتحولة ، وهي نوع من الدهون تم ربطه بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب. علاوة على ذلك ، فإن الأطعمة المقلية مثل رقائق البطاطس والبطاطس المقلية وأصابع الموزاريلا تحتوي أيضًا على نسبة عالية من السعرات الحرارية ، مما قد يساهم في زيادة الوزن.-الكحوليُنصح الأشخاص المصابون بداء السكري عمومًا بالحد من تناول الكحول. وذلك لأن الكحول يمكن أن يزيد من خطر انخفاض نسبة السكر في الدم ، خاصة إذا تم تناوله على معدة فارغة.-حلوىتحتوي الحلوى على كمية عالية من السكر في كل وجبة، عادةً ما يحتوي على مؤشر نسبة السكر في الدم مرتفعًا ، مما يعني أنه من المحتمل أن يتسبب في حدوث طفرات وانهيارات في مستويات السكر في الدم بعد تناول الطعام.- اللحوم المصنعةاللحوم المصنعة مثل لحم الخنزير المقدد والنقانق والسلامي واللحوم الباردة غنية بالصوديوم والمواد الحافظة والمركبات الضارة الأخرى. علاوة على ذلك ، ارتبطت اللحوم المصنعة بارتفاع مخاطر الإصابة بأمراض القلب .-عصير الفاكهةعلى الرغم من أنه يمكن الاستمتاع بعصير الفاكهة بنسبة 100٪ من وقت لآخر باعتدال ، فمن الأفضل التمسك بالفاكهة الكاملة كلما أمكن ذلك إذا كنت مصابًا بداء السكري.وذلك لأن عصير الفاكهة يحتوي على جميع الكربوهيدرات والسكر الموجود في الفاكهة الطازجة ، ولكنه يفتقر إلى الألياف اللازمة للمساعدة في استقرار مستويات السكر في الدم.