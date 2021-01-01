الدوخة و الحمى أبرزها.. أعراض التهاب الأذن الداخلية



التهاب الأذن الداخلية التهاب الأذن الداخلية





عدوى الأذن الداخلية هي من الناحية الفنية عدوى تصيب الجزء الأعمق من الأذن، في كثير من الأحيان لا تعتبر عدوى الأذن الداخلية عدوى ولكنها التهاب أو تهيج في أجزاء الأذن المسؤولة عن التوازن والسمع. أقل شيوعًا ، عدوى الأذن الداخلية هي عدوى حقيقية يسببها فيروس أو بكتيريا، عندما تكون الأذن الداخلية ملتهبة أو متهيجة ، فقد تظهر فجأة أعراض مثل الدوخة وفقدان التوازن وطنين الأذن (طنين الأذن) والغثيان والقيء.



ينقسم تشريح الأذن إلى ثلاثة أجزاء: الأذن الخارجية والوسطى والأذن الداخلية.

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تتكون الأذن الخارجية من الأجزاء التي يمكنك رؤيتها خارج الجسم والأذن (المعروفة أيضًا باسم الصيوان) وشحمة الأذن وقناة الأذن حتى طبلة الأذن.تتكون الأذن الوسطى من طبلة الأذن (الغشاء الطبلي) والعظام السمعية (العظم) - السندان والمطرقة والركاب.تتكون الأذن الداخلية من قنوات نصف دائرية مملوءة بسائل ، وقوقعة على شكل حلزون ، وعصب دهليزي ، وعصب سمعي.ما هي أعراض التهاب الأذن الداخلية؟قد يعاني الأشخاص المصابون بعدوى الأذن الداخلية من أعراض قليلة أو قد لا تظهر عليهم أعراض على الإطلاق. عندما تظهر الأعراض ، فإنها تميل إلى الظهور بسرعة. قد تشمل أعراض التهاب الأذن الداخلية:الدوخة أو الإحساس بالدوار (الدوار)استفراغ و غثيانمشاكل في التوازن أو المشيفقدان السمع (أو انخفاض حجم الصوت) في أذن واحدةوجع الأذن أو ألم الأذنحمى (في بعض الأحيان)الشعور بامتلاء الأذنرنين في الأذن (طنين) أو سماع أصوات غير طبيعيةتتشابه أعراض التهابات الأذن الداخلية إلى حد كبير مع اضطرابات الأذن الداخلية الأخرى مثل التهاب تيه الأذن والتهاب العصب الدهليزي.