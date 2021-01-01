أحلى من المحلات .. طريقة عمل بوبس البطاطس

بوبس البطاطس
بوبس البطاطس من الأطباق الشهية و اللذيذة التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص نظرا لمذاقها الشهي و الذي لا يقاوم مما يدفع البعض إلي شرائها من المحلات و المطاعم.
قدم الشيف عمر إسماعيل مقدم برنامج نأنأة على قاة سي بي سي سفرة طريقة عمل بوبس البطاطس في المنزل.
مقادير بوبس البطاطس
2 بطاطس مهروسة
نصف كوب بصل
1 ملعقة صغيرة جنزبيل بودر
1 ملعقة صغيرة ثوم بودر
نصف ملعقة صغيرة بابريكا
نصف ملعقة صغيرة كمون
1 ملعقة صغيرة فلفل أحمر مجفف
نصف ملعقة صغيرة كزبرة بودرة
3 ملعقة كبيرة بقدونس
ملح وفلفل
نصف كوب كزبرة ورق طازة
مياه
دقيق
بقسماط
زيت للقلي
- للتقديم
كاتشب
مايونيز
طريقة تحضير بوبس البطاطس
- تخلط جميع التوابل مع البطاطس والبصل
- تشكل على شكل كرات
- تغمر في الماء والدقيق، ثم يغمر في البقسماط
- تترك في الثلاجة حتى تتماسك
- تقلى في زيت غزير وساخن
- تقدم بجانب الكاتشب والمايونيز
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