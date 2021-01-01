أحلى من المحلات .. طريقة عمل بوبس البطاطس



بوبس البطاطس بوبس البطاطس





بوبس البطاطس من الأطباق الشهية و اللذيذة التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص نظرا لمذاقها الشهي و الذي لا يقاوم مما يدفع البعض إلي شرائها من المحلات و المطاعم.





قد يعجبك أيضا...

قدم الشيف عمر إسماعيل مقدم برنامج نأنأة على قاة سي بي سي سفرة طريقة عمل بوبس البطاطس في المنزل.مقادير بوبس البطاطس2 بطاطس مهروسةنصف كوب بصل1 ملعقة صغيرة جنزبيل بودر1 ملعقة صغيرة ثوم بودرنصف ملعقة صغيرة بابريكانصف ملعقة صغيرة كمون1 ملعقة صغيرة فلفل أحمر مجففنصف ملعقة صغيرة كزبرة بودرة3 ملعقة كبيرة بقدونسملح وفلفلنصف كوب كزبرة ورق طازةمياهدقيقبقسماطزيت للقلي- للتقديمكاتشبمايونيزطريقة تحضير بوبس البطاطس- تخلط جميع التوابل مع البطاطس والبصل- تشكل على شكل كرات- تغمر في الماء والدقيق، ثم يغمر في البقسماط- تترك في الثلاجة حتى تتماسك- تقلى في زيت غزير وساخن- تقدم بجانب الكاتشب والمايونيز