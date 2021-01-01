موسيماني يجدد رفضه ضم مدرب عام بعد ترشيح النحاس..فيديو

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موسيماني



قال محمد شبانة ببرنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية etc: جدد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي رفضه فكرة ضم عناصر جديدة للجهاز الفني خلال الفترة القادمة مشيرا إلي أنه لا داعي لتواجد أية عناصر جديدة.

وتعقد لجنة التخطيط بالأهلي برئاسة محسن صالح اجتماعا مع بيتسو موسيماني لمناقشة العديد من الموضوعات خلال الفترة القادمة.
يأتي علي رأس تلك الموضوعات ضم مدرب عام للجهاز الفني في إطار َالاستعدادات لبطولة كأس العالم للأندية والقائمة الخاصة بالبطولة وموقف اللاعبين من العروض التي تلقاها الأهلي خلال الفترة الأخيرة خاصة مجموعة اللاعبين البعيدين عن المشاركة في المباريات.



وترددت أنباء عن انضمام عماد النحاس لجهاز موسيماني بعد رحيله عن المقاولون العرب ولكن لم يتم مناقشة الموضوع بعد تمسك موسيماني بموقفه الرافض إضافة أي عنصر جديد.

المصدر: etc

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