قال المتحدث باسم القيادة الأوروبية بأن طائرة التجسس الأمريكية JSTARS E-8، قد أجرت أول رحلة لها فوق شرق أوكرانيا لجمع معلومات استخبارية عن الوضع علي أرض الواقع.
وذكر التقرير، أن أول تحليق فوق المجال الجوي الأوكراني حدث في 27 ديسمبر وتم بموافقة الحكومة الأوكرانية.
وأشار ولفكيل، دون وصف المسار الدقيق إلى أن الطائرة ابتعدت عن المنطقة المتنازع عليها في دونباس.
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التعليقات على طبول الحرب تدق .. تحرك عسكري أمريكي في أوكرنيا استعدادا لمواجهة روسيا
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