طبول الحرب تدق .. تحرك عسكري أمريكي في أوكرنيا استعدادا لمواجهة روسيا

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تحرك عسكري أمريكي

قال المتحدث باسم القيادة الأوروبية بأن طائرة التجسس الأمريكية JSTARS E-8، قد أجرت أول رحلة لها فوق شرق أوكرانيا لجمع معلومات استخبارية عن الوضع علي أرض الواقع.

وذكر التقرير، أن أول تحليق فوق المجال الجوي الأوكراني حدث في 27 ديسمبر وتم بموافقة الحكومة الأوكرانية.

وأشار ولفكيل، دون وصف المسار الدقيق إلى أن الطائرة ابتعدت عن المنطقة المتنازع عليها في دونباس.

وبالامس، قال مسؤول دفاعي أمريكي، إن الولايات المتحدة تحتفظ بحاملة طائرات نووية في البحر المتوسط، ​​بدلاً من إرسالها إلى الشرق الأوسط من أجل طمأنة الحلفاء مع استمرار التوترات بشأن أوكرانيا.

وتعمل حاملة الطائرات هاري إس ترومان، ومرافقيها الآن في البحر المتوسط، بين اليونان وإيطاليا، بدلاً من الإبحار عبر قناة السويس إلى البحر الأحمر لدعم القيادة المركزية الأمريكية، وفقًا لتقارير إعلامية.

المصدر: عرب نت5

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