زميلة الموظف المنتحر تكشف كواليس اللحظات الأولى بعد وفاته..فيديو



الموظف المنتحر الموظف المنتحر

قالت روشان زميلة الموظف المنتحر، إنها أصيبت بصدمة عندما أكد رجال الإسعاف عند حضورهم أن زميلها منقطع النفس، وعندما قاموا برفع المتوفى “كان نصف وشه اليمين مهشم تماما وهو وقع من الدور التالت ووقع على الرخام”.







وأضافت روشان، خلال لقاء لها لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد 2"، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، أن “اليوم ده طلعت منهارة ومش عارفة أكمل شغلي وكنت في عياط مستمر”.

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وتابعت روشان، أن “الناس كلها مكملة شغل عادي والموظفين كانوا بيضحكوا عادي ولا كأن فيه حاجة حصلت ولو نور كان عاش كان هيعيش مشلول”.وأشارت زميلة الموظف المنتحر إلى أنه لما قلت ربنا يرحمه ويغفرله أحد الزملاء قال الله أعلم".