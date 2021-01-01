قالت روشان زميلة الموظف المنتحر، إنها أصيبت بصدمة عندما أكد رجال الإسعاف عند حضورهم أن زميلها منقطع النفس، وعندما قاموا برفع المتوفى “كان نصف وشه اليمين مهشم تماما وهو وقع من الدور التالت ووقع على الرخام”.
وأضافت روشان، خلال لقاء لها لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد 2"، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، أن “اليوم ده طلعت منهارة ومش عارفة أكمل شغلي وكنت في عياط مستمر”.
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التعليقات على زميلة الموظف المنتحر تكشف كواليس اللحظات الأولى بعد وفاته..فيديو
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