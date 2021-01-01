أسباب غير متوقعة وراء تنميل الأطراف



تنميل الأطراف تنميل الأطراف



يتعرض عدد كبير من الأشخاص للمعاناة من تنميل الأطراف ولكن لايعد هذا الأمر مقلقا إذا كان يحدث بشكل عارض وقليل ولا يتكرر كثيرا.



ولكن تنميل الأطراف المزمن أو طويل الأمد هو دائمًا علامة على وجود حالة طبية أساسية تحتاج للعلاج ولن يزول دون التخلص منها.



نعرض لكم أهم الأسباب الطبية وراء تنميل الأطراف وذلك وفقا لما جاء فى موقع “ medicalnewstoday ”.

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قد تسبب الوفاة.. أستاذ علاج السموم يكشف مخاطر الدفايات الكهرباء والفحم.. فيديواليانسون خارق فى علاج التجاعيد .. إليك أقوى الوصفاتوضعيةالعادات الوضعية التي تضغط على الأعصاب أو تقلل من تدفق الدم في الأطراف السفلية هي السبب الأكثر شيوعًا للخدر المؤقت في الساقين والقدمين والمصطلح الطبي هو تنمل الأطراف المؤقت.إصابةيمكن أن تؤدي إصابات الجذع والعمود الفقري والوركين والساقين والكاحلين والقدمين إلى الضغط على الأعصاب وتسبب تخدير القدمين والساقين.داء السكرييصاب بعض مرضى السكري بنوع من تلف الأعصاب يسمى اعتلال الأعصاب السكري . يمكن أن يسبب الاعتلال العصبي السكري تنميلًا ووخزًا وألمًا في القدمين ، وكذلك في الساقين إذا كانت شديدة.مشاكل أسفل الظهر وعرق النساعرق النسا هو الاسم الذي يطلق على تهيج العصب الوركي الذي يمتد من أسفل الظهر إلى الساقين وإذا أصبح هذا العصب متهيجًا أو مضغوطًا ، فقد يعاني الشخص من تنميل أو وخز في الساقين أو القدمين.متلازمة النفق الرسغيتحدث متلازمة النفق الرسغي عندما يتم ضغط العصب الذي يمتد أسفل الجزء الخلفي من الساق وعلى طول الجزء الداخلي من الكاحل وإلى القدم ، أو الضغط عليه أو تلفه.مرض الشريان المحيطييتسبب مرض الشريان المحيطي (PAD) في تضييق شرايين الدم المحيطية في الساقين والذراعين والمعدة ، مما يقلل من كمية الدم التي يمكن ضخها ويقلل من تدفق الدم. تعتبر الأرجل من أكثر أجزاء الجسم شيوعًا التي تتأثر باعتلال الشرايين المحيطية.أورام أو نمو غير طبيعي آخريمكن أن تضغط الأورام والتكيسات والخراجات والنمو الحميدة (غير السرطانية) على الدماغ أو النخاع الشوكي أو أي جزء من الساقين والقدمين. يمكن أن يحد هذا الضغط من تدفق الدم إلى الساقين والقدمين ، مما يسبب الخدر.استخدام الكحوليمكن أن تتسبب السموم الموجودة في الكحول في تلف الأعصاب المصاحب للتنميل ، خاصة في القدمين ويرتبط هذا النوع من تلف الأعصاب بانخفاض مستويات فيتامينات ب ، مثل B-1 (الثيامين) و B-9 ( حمض الفوليك ) و B-12 ، والذي ينتج عن الإفراط في تناول الكحول.فيبروميالجياالألم العضلي الليفي هو حالة مزمنة أو طويلة الأمد تسبب ألمًا واسعًا في الجسم وألمًا ويعاني بعض الأشخاص المصابين بالألم العضلي الليفي أيضًا من تنميل الأطراف.متلازمة تململ الساقيعاني كل شخص مصاب بالفيبروميالجيا تقريبًا من أعراض في أكثر من جزء من الجسم لمدة 3 أشهر على الأقل في كل مرة وإذا كان التنميل في الساقين والقدمين غير مصحوب بأي أعراض أخرى أو لم يكن طويل الأمد ، فمن غير المحتمل أن يكون سببه الألم العضلي الليفي.تصلب متعدديعاني الأشخاص المصابون بالتصلب المتعدد (MS) من تلف في الأعصاب الحسية يمكن أن يسبب خدرًا في منطقة صغيرة من الجسم أو أطرافهم بأكملها وعلى الرغم من أن تنميل الأطراف المرتبط بمرض التصلب العصبي المتعدد غالبًا ما يستمر لفترة قصيرة فقط إلا أنه يمكن أن يستمر لفترة كافية حتى يصبح معوقًا.السكتات الدماغية الصغيرةيمكن أن تسبب السكتات الدماغية أو السكتات الدماغية الصغيرة تلفًا في الدماغ قد يؤثر على كيفية تفسير العقل ومعالجته للإشارات العصبية ويمكن أن تتسبب السكتة الدماغية خدر مؤقت أو طويل الأمد في أجزاء من الجسم.