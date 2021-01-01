

نصائح غذائية للأمهات الجدد نصائح غذائية للأمهات الجدد

بعد الولادة من المهم أن تغير الأمهات الجدد نظامهن الغذائي وفقًا لذلك لأن نظام الحمل الغذائي الخاص بك قد لا يكون مفيدًا لك بعد الولادة بينما التغذية الجيدة مهمة للجميع سواء للأم أو الطفل.



أظهرت الدراسات التي أجريت على الأمهات الجدد أن هناك بعض التحديات الغذائية التي تواجهها الأمهات الجدد بشكل شائع، أولاً ، ينسون ببساطة أن يتناولوا الطعام الصحي.



نصائح لـ الأمهات الجدد

１) تناول الأطعمة التي تصنع الحليب: تحتوي الأطعمة مثل دقيق الشوفان والحمص والخضروات ذات اللون الأخضر الداكن والكموند على خصائص تدعم إنتاج الحليب وصحتك العامة

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2) أضف السمك إلى نظامك الغذائي. تعد المأكولات البحرية مصدرًا صحيًا للبروتين الذي يوفر لك أيضًا أحماض أوميغا 3 الدهنية الأساسية ، وتستهلك المأكولات البحرية منخفضة الزئبق مثل السلمون وسمك السلور والبلطي وسمك القد والجمبري والكربوهيدرات والحبار مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع.3) حافظي على رطوبتك لأنك سترضعين رضاعة طبيعية، من المهم أن تحافظي على رطوبتك، لذا احرصي على شرب الكثير من السوائل التي لا تحتوي على نسبة عالية من السكر وحاولي شرب 8 أكواب من الماء فهو آمن بما في ذلك السوائل المختلفة مثل اللبن المخفوق، والشوربات وماء جوز الهند وعصائر الفواكه الطازجة ولكن تجنب المشروبات الباردة لأنها قد تسبب الغازات.４) تناول الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية والرضاعة الطبيعية وصنع حليب الأم يستهلك الكثير من الطاقة ، لذلك يقول الخبراء أن الأم الجديدة يجب أن تتناول حوالي 500 سعرة حرارية إضافية في اليوم، مثل الأرز البني والسلمون والأسماك الزيتية الأخرى.