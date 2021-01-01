

طاسة السجق الشرقي بالجبنة السايحة طاسة السجق الشرقي بالجبنة السايحة



يعد السجق الشرقي من أكثر الأكلات الشعبية المنتشرة فى مصر بشكل واسع بفضل مذاقه الشهى وسرعة تحضير أطباقه المختلفة فى المنزل.



ونقدم لكم طريقة عمل طاسة السجق الشرقي بالجبنة السايحة بخطوات الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ على قناة سي بي سي سفرة.



مقادير طاسة السجق الشرقي بالجبنة المذوبة

نصف كيلو سجق مقطع نصفين

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4 حبة طماطم مقطعة مكعبات3 حبة فلفل الوان (احمر _اصفر_اخضر)2 قرن فلفل حامي2 حبة بصل وسط مفرومنصف معلقة صغيرة ملحربع معلقة صغيرة فلفل اسودربع معلقة صغيرة بابريكاربع معلقة صغيرة بهارات لحممعلقة صغيرة جوز الطيبصوص الجبنة :1 معلقة كبيرة دقيق1 كوب حليب1 كوب موتزاريلانصف كوب شيدرخبز بلدي للتقديمطريقة عمل طاسة السجق الشرقي بالجبنة المذوبة* شوحي السجق على نار هادئة مع الملح والفلفل الاسود والسبع بهارات والبابريكا وجوزة الطيب ثم ضيفي البصل والفلفل والطماطم إلى خليط السجق ويقلب.لصوص الجبنة:* في وعاء اخر على النارضعي اللبن مع النشا والجبن الموتزاريلا والشيدر والبابريكا ورشة جوزة الطيب ورشة بهارات ثم ضعي صوص الجبن إلى خليط السجق ويترك ليغلى قليلا وقدمي طاسة السجق الشرقي.