طاسة السجق الشرقي بالجبنة السايحة
يعد السجق الشرقي من أكثر الأكلات الشعبية المنتشرة فى مصر بشكل واسع بفضل مذاقه الشهى وسرعة تحضير أطباقه المختلفة فى المنزل.
ونقدم لكم طريقة عمل طاسة السجق الشرقي بالجبنة السايحة بخطوات الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ على قناة سي بي سي سفرة.
مقادير طاسة السجق الشرقي بالجبنة المذوبة
نصف كيلو سجق مقطع نصفين
4 حبة طماطم مقطعة مكعبات
3 حبة فلفل الوان (احمر _اصفر_اخضر)
2 قرن فلفل حامي
2 حبة بصل وسط مفروم
نصف معلقة صغيرة ملح
ربع معلقة صغيرة فلفل اسود
ربع معلقة صغيرة بابريكا
ربع معلقة صغيرة بهارات لحم
معلقة صغيرة جوز الطيب
صوص الجبنة :
1 معلقة كبيرة دقيق
1 كوب حليب
1 كوب موتزاريلا
نصف كوب شيدر
خبز بلدي للتقديم
طريقة عمل طاسة السجق الشرقي بالجبنة المذوبة
* شوحي السجق على نار هادئة مع الملح والفلفل الاسود والسبع بهارات والبابريكا وجوزة الطيب ثم ضيفي البصل والفلفل والطماطم إلى خليط السجق ويقلب.
لصوص الجبنة:
* في وعاء اخر على النارضعي اللبن مع النشا والجبن الموتزاريلا والشيدر والبابريكا ورشة جوزة الطيب ورشة بهارات ثم ضعي صوص الجبن إلى خليط السجق ويترك ليغلى قليلا وقدمي طاسة السجق الشرقي.
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