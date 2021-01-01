ما هي حصوات المرارة وأعراضها؟.. تفاصيل



حصوات المرارة حصوات المرارة



حصوات المرارة هي اضطرابات في الجهاز الهضمي، وتشير الدراسات إلى أن حصوات المرارة غالبًا ما تكون دون أعراض؛ لأن الأشخاص المصابين بها، يتم تشخيصها بها بالصدفة.



ما هي حصوات المرارة ؟



المرارة عبارة عن عضو صغير على شكل كمثرى، يقع تحت الكبد مباشرة، ويساعد هذا العضو على تخزين وإفراز العصارة الصفراوية الهضمية التي تنتجها الأمعاء الدقيقة.

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أعراض حصوات المرارةارتفاع درجة الحرارة.ألم في الربع العلوي الأيمن.آلام في المعدة بعد وقت قصير من تناول الأطعمة الحارة أو الدهنية.رقة أسفل منطقة الكبد.زيادة ضربات القلب باستمرار.ضغط دم منخفض.القيء والغثيان.اليرقان (أحيانًا)- وهو اصفرار الجلد وبياض العينين وسوائل الجسم.انتفاخ البطن.براز بلون الطين.فقدان الشهية.التعرق.صدمة فى البطن أو حصوات المرارة.. أسباب خفية لآلام المعدة عند الأطفالدون علاج.. 6 وصفات تفتت حصوات الكلىأسباب حصوات المرارةفي بعض الأحيان ، بسبب عدم كفاية استهلاك الدهون ، التي تفرزها المرارة تتركز في الجسم وتشكل حصوات عادة ما تكون بنية اللون.عوامل خطر الإصابة بحصوات المرارةقد تتضمن بعض عوامل خطر الإصابة بحصوات المرارة ما يليالبدانة.الجينات أو تاريخ الإصابة بحصوات المرارة في الأسرة.العمر فوق 40.الحمل.زيادة هرمون الاستروجين.متلازمة التمثيل الغذائي مثل مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم.الأشخاص المصابون بأمراض الكبد.مرض كرون.بعض الأدوية .فقدان الوزن السريع.جراحات المعدة أو إنقاص الوزن.يمكن تشخيص حصوات المرارة ببعض الطرق :-الموجات فوق الصوتية: تعتبر طريقة التشخيص من الخط الأول للحصول على أفضل صور حصوات المرارة.فحص أنزيمات الكبد : للبحث عن مشاكل في المرارة.التصوير المقطعي : يساعد أيضًا في الحصول على صور للحصى في المرارة.المنظار الداخلي: يساعد عند تشخيص مرضى الحصى باليرقان.