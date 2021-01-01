أكلات تدفي.. طريقة تحضير شوربة الجبن بالخطوات



طريقة تحضير شوربة الجبن طريقة تحضير شوربة الجبن



يعد الجبن من الأكلات الخفيفة واللذيذة التي يمكن إضافتها على الكثير من الوجبات، كما يمكن إعداد الجبن المفضل كشوربة وتناولها كوجبة رئيسية مغذية ومفيدة.







وإليك طريقة تحضير شوربة الجبن بالخطوات.

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مقادير شوربة الجبن1 كوب صغير بصل مقطع شرائحنصف شريحة فلفل بارد مقطعة شرائحنصف صدر دجاج مقطع شرائح1 علبة قشدةدقيق3 قطع جبن مثلثاتفلفل أسودزبدةكريمةلبنملحطريقة تحضير شوربة الجبن* في وعاء على النار تشوح صدور الدجاج في الزبدة وتتبل بالملح والفلفل ويضاف البصل المقطع والفلفل البارد.* يضاف اللبن والقشطة والجبنة المثلثات إلى خليط الدجاج ويقلب وتترك لتغلى قليلا وتقدم.