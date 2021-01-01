

إعادة تطبيق الإجراءات الاحترازية بين المصلين في الحرم المككي والمدني ابتداء من الغد إعادة تطبيق الإجراءات الاحترازية بين المصلين في الحرم المككي والمدني ابتداء من الغد

في بيان من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالمملكة العربية السعودية، تقرر إجراء التباعد بين المصلين في كلا من المسجد الحرام بمكة المكرمة والمسجد النبوي بالمدينة المنورة وتوزيع المصليات وتوزيع المعتمرين على مسارات طواف افتراضية، بما يحقق تطبيق الإجراءات الاحترازية وذلك بدءا من يوم غد.ابتداءً من الساعة السابعة صباحًا من يوم غد الخميس.

وأكدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على ضرورة التزام جميع قاصدي الحرمين الشريفين والعاملين فيهما بالإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامات، والالتزام بمواعيد الدخول طبقا للتصاريح الصادرة ، والماحفظة على التباعد الجسدي، والتقيد بتعليمات الجهات العاملة في الحرمين الشريفين.