كيف تحصل على أعلى الدرجات عند الله ؟ .. مبروك عطية يكشف عن هذه العبادة .. فيديو



الدكتور مبروك عطية الدكتور مبروك عطية



قال الدكتور مبروك عطية الداعية الإسلامي أن الطريق للحصول على أعلى الدرجات عند الله عز وجل ممهد للحصول على أعلى الدرجات ، لافتا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق طلب منا أن نسأل الله له الوسيلة ، وهي اعلى الدرجات في الجنة .



وأضاف خلال فيديو مسجل له عبر قناته الرسمية باليوتيوب قائلا: إذا كان سيد الخلق هو من طلب ذلك رغم أنه صلى الله عليه وسلم في الجنة بإذن الله ، فكيف نحن البشر نحصل على أعلى الدرجات في الجنة ، مؤكدا أنه لا يكون ذلك إلا بالإنفاق مما نحب وتيقن ان الله به عليم ، لقوله تعالى: “ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم” ، وعلم الله بكل شيء من الثوابت ولكن المقصود بعليم في هذه الآية أن الله عز وجل سيجازيك عن هذا الإنفاق خيرا .



وتابع :عندما تخرج شيء لله يجب ان يكون طيبا ، فلو انك لديبك نوعين من التمر ،أحدهما جيد جدا وآخر أقل منه جودة فأخرج من النوع الاول وليس الثاني حتى تنال البر والرضا من الله ، فهذا هو الإنفاق مما تحب أي الإنفاق من الذي تحبه أنت ، وكذلك الأموال عندما تخرج الصدقة اعطي الققير الفلوس الجديدة وليست القدبمة المتهالكة حتى تحصل على ضعف الدرجات والثواب .