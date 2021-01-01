حكم تنظيف الحواجب لغير المتزوجة.. الإفتاء توضح الضوابط الشرعية



حكم تنظيف الحواجب لغير المتزوجة حكم تنظيف الحواجب لغير المتزوجة

حكم تنظيف الحواجب لغير المتزوجة.. قال الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكترونية بدار الإفتاء، إن هناك فرقًا بين تحديد حواجب المرأة المتزوجة وغير المتزوجة، مشيرًا إلى أنه يجوز للمرأة المتزوجة أن تحدد حاجبيها بإذن زوجها إن كان بغرض التجمل.



واستشهد «وسام» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على “فيس بوك”، ردًا على سؤال: “ما حكم تنظيف الحواجب لغير المتزوجة؟”، بما رواه ابن سعد من طريق بكرة بنت عقبة: أنها دخلت على السيدة عائشة وسألتها عن الحفاف -تعني إزالة شعر من الوجه- فقالت لها: إن كان لك زوج فاستطعتِ أن تنزعي مقلتيك فتصنعيهما أحسن مما هما فافعلي.



وأضاف أمين الفتوى: “أما عن غير المتزوجة؛ فلا يجوز لها أن تأخذ شيئًا من أصل شعرها”؛ لافتًا إلى أنه يستثنى من ذلك إزالة الزائد والنافر من شعر حاجبيها.

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حكم تنظيف الحواجب ومعنى النمصقال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدار الأبحاث الشرعية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن تنظيف الحاجب حلال، بشرط أن تقتصر الإزالة على الشعر الزائد فقط، وهو ما دون جسم الحاجب.وأوضح «ممدوح» فى إجابته عن سؤال: «ما حكم تنظيف الحاجب؟» أن النمص هو إخراج الحاجب عن أصل خلقته، أما مسألة التنظيف وإزالة زوائد الحاجب فلا شيء في ذلك.وأشار إلى أن من تريد أن تزيل شعر حاجبها الزائد جائز ولكن يجب أن يكون في حد المعتاد ولا يغير من شكلها شيئا، مبينًا أن الحرام هو أن تزيل الحاجب نفسه لإعادة رسمهتهذيب الحواجب.. حكم النمص للرجال والنساءسؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، يقول صاحبه “هل تهذيب الحواجب للمرأة حرام شرعا أم حلال؟”.وأجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء: “هذا السؤال نفرق فيه بين المرأة المتزوجة وغير المتزوجة، فالأولى تفعل ما تشاء إذا كان غرضها التزين لزوجها وبإذنه، أما الثانية، فلها أن تأخذ الشعر الزائد فقط ولا تقترب من الحاجبين لأنه لا يصح شرعا”.حكم رسم الحواجب بالمايكروبليدنج لمن ليس لها حاجبقال الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، إنه يجوز للمرأة رسم حاجبها بطريقة المايكروبليدنج التي تستخدم فيها الشفرة وتثبت لعدة شهور، بشرط أن يكون ذلك في الطبقة العليا من الجلد بحيث لا ينتج عنه خروج دم.