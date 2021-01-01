تستمر أسبوعين.. الأعلى للجامعات: أجازة نصف العام من 5 لـ 17 فبراير



المجلس الأعلى للجامعات المجلس الأعلى للجامعات





أكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات ، أنه لا يوجد أي تغير في الخريطة الزمنية للعام الدراسي حيث تبدأ إجازة نصف العام من السبت 5 فبراير ، حتي الخميس 17 فبراير لمدة أسبوعين.





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وأضاف " المصدر" أن الفصل الدراسي الثاني سيبدأ يوم السبت 19 فبراير 2022، ويستمر حتي الخميس 9 يونيو 2022، وبذلك يقطع المجلس الأعلي للجامعات كافة الطرق أمام ترويج الشائعات على موقع التواصل الاجتماعي حول موعد اجازة نصف العام في الجامعات المصرية لعام 2022.وظهرت في الأونة الأخيرة العديد من الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي حول تأجيل الامتحانات وتأجيل أجازة منتصف العام الدراسي .وأكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي خلال اجتماع المجليس الأعلى للجامعات الأخير، على الالتزام بالجداول الزمنية لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021/2022 بكافة الجامعات والمعاهد، ووجه الوزير برفع حالة الاستعداد بكافة الجامعات والمعاهد استعدادا لعقد الامتحانات.وشدد وزير التعليم العالي على أهمية انتظام أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري خلال فترة الامتحانات، واتباع كافة الإجراءات الاحترازية، وجاهزية المستشفيات الجامعية.