بتوقيع طارق شوقي.. 28 قيادة تعليمية جديدة على مستوى الجمهورية



الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

حصل موقع صدى البلد على تفاصيل القرار الوزاري، المعتمد من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بشأن حركة تغيير القيادات التعليمية التي اعتمدها منذ ساعات .







حيث قرر وزير التربية والتعليم، إلغاء كافة القرارات الصادرة بشغل وظيفتي مدير ووكيل مديرية تعليمية ، سواء عن طريق الندب أو التكليف أو تسيير الأعمال أو تحت أي مسمى آخر ، والتي صدرت من السلطة غير المختصة قانونا بإصدارها مع كافة ما يترتب عليها من آثار ، على أن يعود الصادر بشأنهم تلك القرارات إلى وظيفتهم الأصلية.

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وأعلن وزير التربية والتعليم، عودة كل من الآتي أسماءهم لوظيفته بمديرية التربية والتعليم التابع لها :اشرف عيد سلومة - مديرية التربية والتعليم بالجيزةسماح محمد ابراهيم عبدالله - مديرية التربية والتعليم بالجيزةاحمد عبد الميد البرعي والي - مديرية التربية والتعليم بالدقهليةكما قرر وزير التربية والتعليم تكليف الاتي اسماءهم بتسيير مهام الوظيفة المبينة بجوار اسماءهم :مجدي احمد عوض على الجيار كبير المعلمن بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة - مديرا عاما للادارة العامة للتعليم الاعدادي لمدة عام او لحين شغلها بالطرق القانونية المقررة ايهما اقربنبيل جعفر الامير محمد كبير معلمين بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة - مديرا عاما للادارة العامة للمجمع التعليمي بالاسماعيلية حتى تاريخ بلوغه السن القانوني للتقاعد او لحين شغلها بالتعيين ايهما اقربكما شملت قرارات وزير التربية والتعليم تكليف الاتي اسماءهم بالوظائف المبينة بجوار كل اسم :يوسف فؤاد عبد الحميد الديب مدير عام ادارة تعليمية بالاسكندرية : مديرا لمديرية التربية والتعليم بالبحيرة لمدة عام او لحين شغلها بالطرق القانونية المقررة ايهما اقربtxtوزير التعليم: استكمال ما تبقى من مناهج الترم الثاني لـ رابعة ابتدائي بعد الإجازة الصيفيةtxtوزير التعليم: أنفقنا 30 مليار جنيه في آخر 6 سنوات على الأبنية التعليميةناصر حسن محمد مدير عام بمديرية التربية والتعليم بالغربية : مديرا لمديرية التربية والتعليم بالغربية لمدة عام او لحين شغلها بالطرق القانونية المقررة ايهما اقربصبري محمد الدسوقي ابو ععلي كبير معلمين بمديرية التربية والتعليم بالغربية : وكيلا لمديرية التربية والتعليم بالغربية لمدة عام او لحين شغلها بالطرق القانونية المقررة ايهما اقربخالد محمد بيومي البربري كبير معلمين بمديرية التربية والتعليم بالبحيرة : وكيلا لمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ حتى تاريخ بلوغه السن المقرر للاحالة للتقاعد او لحين شغلها بالتعيين ايهما اقرباماني قرني ابراهيم حسن كبير اخصائيين بقطااع التعليم الفني والتجهيزات : مديرا لمديرية التربية والتعليم بالمنوفية لمدة عام او لحين شغلها بالطرق القانونية المقررة ايهما اقربهاني عنتر سيد ابراهيم صابر معلم خبير بمديرية التربية والتعليم بالجيزة : وكيلا لمديرية التربية والتعليم بالمنوفية لمدة عام او لحين شغلها بالطرق القانونية المقررة ايهما اقربياسر محمود محمد محمود مدير عام الادارة العامة لأمن المعلومات و وسائل الاتصال : مديرا لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية لمدة عام او لحين شغلها بالطرق القانونية المقررة ايهما اقربعبد الرازق عبده الزيني مدير عام الخدمات التعليمية بمديرية التربية والتعليم بدمياط : وكيلا لمديرية التربية والتعليم بدمياط لحين بلوغه سن التقاعدمحمد رمضان غريب عطية مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بالشرقية : وكيلا لمديرية التربية والتعليم بالشرقية لمدة عام او لحين شغلها بالطرق القانونية المقررة ايهما اقربأكرم حسن محمد ابراهيم مدير عام الادارة العامة للتربية البيئية والسكانية والصحية : مديرا لمديرية التربية والتعليم ببورسعيد لمدة عام او لحين شغلها بالطرق القانونية المقررة ايهما اقربياسر محمود محمد عمارة اخصائي صحافة خبير بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة : وكيلا لمديرية التربية والتعليم ببورسعيد لمدة عام او لحين شغلها بالطرق القانونية المقررة ايهما اقربأحمد علي محمود أبو الدهب كبير معلمين بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية : وكيلا لمديرية التربية والتعليم بالاسماعيلية حتى بلوغه سن التقاعد او لحين شغلها بالتعيين ايهما اقربمحمود زكريا فولي شاهين مدير عام ادارة عليمية بالجيزة : مديرا لمديرية التربية والتعليم بالسويس لمدة عام او لحين شغلها بالطرق القانونية المقررة ايهما اقربحمدي السيد اسماعيل موسى مدير عام الادارة العامة للتعليم الفني بمديري التربية والتعليم بالجيزة : وكيلا لمديرية التربية والتعليم بالفيوم لمدة عام او لحين شغلها بالطرق القانونية المقررة ايهما اقربمحمد عبد التواب عبد المولى شلبي كبير معلمين بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة : وكيلا لمديرية التربية والتعليم ببني سويف لمدة عام او لحين شغلها بالطرق القانونية المقررة ايهما اقربصفوت جارح عبد العظيم عمر معلم خبير بمديرية التربية والتعليم بمحافظة اسيوط : وكيلا لمديرية التربية والتعليم بالمنيا لمدة عام او لحين شغلها بالطرق القانونية المقررة ايهما اقربمحمد ابراهيم الدسوقي عبد المجيد كبير معلمين بمديرية التربية والتعليم بأسيوط : وكيلا لمديرية التربية والتعليم بأسيوط لمدة عام او لحين شغلها بالطرق القانونية المقررة ايهما اقربمنال عبد الوهاب محمد معلم خبير بمديرية التربية والتعليم بالاقصر : وكيلا لمديرية التربية والتعليم بقنا لمدة عام او لحين شغلها بالطرق القانونية المقررة ايهما اقربعبد الكريم لطفي عبد الكريم محمد كبير معلمين بمديرية التربية والتعليم بأسوان : وكيلا لمديرية التربية والتعليم بأسوان لمدة عام او لحين شغلها بالطرق القانونية المقررة ايهما اقربعمرو شحاتة السيد عبد الحميد مدي عام الادارة العامة للعلاقات العامة والاعلام : مديرا لمديرية التربية والتعليم بمطروح حتى 15 اغسطس 2022 او لحين شغلها بالطرق القانونية المقررة ايهما اقربعاطف محمد ابراهيم سلامة مدير عام الادارة العامة للتربية الاجتماعية : مديرا لمديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد لمدة عام او لحين شغلها بالطرق القانونية المقررة ايهما اقربجمال حسن نخنج ابراهيم معلم خبير بمديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد : وكيلا لمديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد لمدة عام او لحين شغلها بالطرق القانونية المقررة ايهما اقربحمزة امين رضوان محمد مدير عام التعليم اعام بمديرية التربية والتعليم بشمال سيناء : مديرا لمديرية التربية والتعليم بشمال سيناء لمدة عام او لحين شغلها بالطرق القانونية المقررة ايهما اقربمحمد السيد محمد عبد الله استشار ادارة عامة بمديرية التربية والتعليم بسوهاج : مديرا لمديرية التربية والتعليم بالاقصر لمدة عام او لحين شغلها بالطرق القانونية المقررة ايهما اقرب