تجارة عين شمس تكشف الإجراءات المتخذة للتعامل مع الامتحانات في ظل كورونا

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أكد الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة جامعة عين شمس، أن عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحان لمرحلة البكاريوس (55815 طالبا وطالبة) بشعب الدراسة باللغة العربية والانجليزية والفرنسي، إضافة إلى برنامج الساعات المعتمدة باللغة العربية والانجليزية، وكذا برنامج الشراكة مع جامعة كيين الأمريكية، وعدد طلاب التعلم المدمج (8008 طلاب).



وأضاف عميد الكلية التجارة جامعة عين شمس، أنه سيتم التأكد من أن جميع الطلاب حاصلون على التطعيم الخاص بفيروس كورونا وتطبيق قرارات مجلس الوزراء وجامعة عين شمس بعدم السماح للطلاب بدخول الجامعة إلا بعد تقديم شهادة تُثبت الحصول على اللقاح.



وأوضح أنه تم توجيه أعضاء هيئة التدريس بالتواجد داخل اللجان للإجابة عن كافة الاستفسارات، والتأكيد على العيادات الخاصة بالكلية بالتواجد طوال فترات أيام الامتحانات لمواجهة أي طوارئ طبية، بالإضافة إلى التنبيه على السادة الملاحظين بالتعامل بحزم مع حالات الغش فى اللجان والتأكيد على الطلاب بأهمية عدم اصطحاب أجهزة التليفون المحمول داخل اللجان.

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وأعلن أن امتحانات نهاية الفصل الدراسي بكلية التجارة تبدء من يوم الأحد الموافق 26/12/2021 ومستمرة حتى يوم الخميس الموافق 3/2/2021 بواقع اربع فترات فى اليوم يتخلل ذلك فترات التعقيم لكافة اللجان والقاعات بالكلية.ووجه عميد كلية التجارة، الشكر لإدارة جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والبيئة على الدعم الذى يتم تقديمه للكلية.وجدير بالذكر تفقد اليوم، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب لجان الامتحانات بكلية التجارة يرافقه الدكتور خالد قدري عميد الكلية التجارة ، الأستاذة الدكتورة هيام وهبه وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ، الأستاذ الدكتور محمد شاهين وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والأستاذ الدكتور ممدوح عبد العليم وكيل الكلية لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة، وذلك لمتابعة سير العملية الامتحانيه والوقوف على تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا .وخلال جولته التفقدية أشاد عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بجهود إدارة الكلية فى تنظيم اللجان والالتزام بكل الإجراءات الاحترازية المتبعة منذ بدء جائحة كورونا والاستفادة من الخبرات المتراكمة منذ ظهور الجائحة ، مؤكدا علي ضرورة التأكد من حصول الطلاب علي اللقاح من خلال الشهادات المعدة لذلك أو تقديم نتيجة تحليل ال PCR لم يمض على إجرائه أكثر من ستة أيام.كما تفقد الأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود لجنة الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة وأجرى حوارا وديا معهم لطمأنتهم والتأكد من توفر الأجواء المناسبة لراحتهم وتأديتهم الامتحانات في سلاسة ويسر.كما اطمأن سيادته على توفير وسائل الأمن والسلامة للطلاب في كافة لجان الامتحانات ، وشدد علي ضرورة تواجد أستاذ المادة للإجابة على استفسارات الطلاب ، كما تأكد من تواجد سيارات الإسعاف خارج اللجان، وتواجد الأطقم الطبية، وتوفير تهوية جيدة داخل اللجان.