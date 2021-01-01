قالت الدكتورة ايمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد حالة من عد الاستقرار في الأحوال الجوية بداية من الغد، بسبب منخفض جوي في البحر المتوسط .
وأضافت إيمان شاكر ، في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" تتكون السحب الرعدية المنخفضة والمتوسطة على المناطق الشمالية للبلاد، وبداية من غد الخميس تسقط أمطار متوسطة رعدية على المناطق الشمالية بداية من السلوم وحتى الإسكندرية ".
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التعليقات على ثلوج في الإسكندرية مجددا.. الأرصاد: أمطار متوسطة على القاهرة الجمعة
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