

أفضل الطرق لحماية الرسائل على تطبيق ماسنجر في 2021 أفضل الطرق لحماية الرسائل على تطبيق ماسنجر في 2021

يعاني المستخدمون من الاختراق المتكرر على تطبيق ماسنجر، حيث أبلغ الآلاف من المستخدمين مؤخرا عن اختراق حساباتهم، فور النقر على روابط الرسائل التى تم إرسالها لهم، واتضح فيما بعد أنها روابط ضارة.



ويؤدى اختراق المستخدمين في ماسنجر إلى عرض محتوى الرسائل والصور والفيديوهات الخاصة بهم، وهو أمر يعتبر خطيرا ويعرض المستخدمين ليس فقط لسرقة البيانات وإنما لسرقة الأموال والحسابات البنكية الخاصة.



وحسب صحيفة Indian Express فإن هناك عدد الطرق تم اعتبارها بأنها الأفضل في 2021 لحماية تطبيق الدردشة ماسنجر ومنها :

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الطريقة الأولى : ميزة App Lock أو فقل ماسنجرتساعد ميزة App Lock في تطبيق ماسنجر المستخدمين على تأمين محادثاتهم الخاصة، حيث تقوم بتوفير مزيد من التحكم للمستخدمين لتأمين رسائلهم الشخصية، ويضيف قفل التطبيق طبقة أخرى من الأمان إلى الرسائل الخاصة ويساعد في منع الآخرين من الوصول إليها.وتستخدم ميزة App Lock إعدادات خصوصية مثل بصمة اليد أو بصمة الوجهلفتح التطبيق، كما أن ماسنجر لايمكن تخزين مثل هذه البيانات للحفاظ على المستخدم.كيفية تفعيل ميزة App Lock أو القفل على ماسنجرلتمكين ميزة قفل التطبيق على Messenger ماسنجر ، قم أولاً بتحديث التطبيق إلى أحدث إصدار.افتح تطبيق ماسنجر بعد اكتمال التحديث.توجه إلى إعدادات الخصوصية.قم بالتمرير لأسفل إلى ميزة قفل التطبيق وتشغيلها، حيث سيتمكن المستخدمون من تعطيل الميزة كلما لزم الأمر.الطريقة الثانية : بدء محادثة سرية في ماسنجرافتح تطبيق Messenger ماسنجر واضغط على صورة ملفك الشخصي في أعلى اليسار .قم بالتمرير لأسفل وصولًا إلى المحادثات السرية أو Secret conversations، وانقر عليها ، وقم بتشغيل الميزة.افتح تطبيق ماسنجر وانقر على رمز القلم الرصاص في الزاوية في أعلى اليمين لبدء رسالة جديدة.سترى رمز القفل في في أعلى اليسار، قم بتحريكه إلى اليمين واكتب اسم الشخص الذى تريدي محادثته .لتعيين وقت للرسائل ، اضغط على رمز الساعة أثناء كتابتك للرسائل وحدد متى ترغب في اختفاء رسائلك.