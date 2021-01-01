

منعا للإزعاج .. كيفية تعطيل إشعارات الإعلانات في بريد Gmail منعا للإزعاج .. كيفية تعطيل إشعارات الإعلانات في بريد Gmail

يتلقى الكثير من المستخدمين عدد كبير من الإشعارات التى تكون عبارة عن عناوين أخبار أومنشورات خاصة بالمدونات وموجزات RSS و Atom وارتباطات دعائية وإعلانات في تطبيق رسائل البريد الإلكتروني Gmail ، الأمر الذى يسبب إزعاجا كبيرا للمستخدمين.



وبحسب موقع The Verge فإن هناك عدد من الطرق التى يمكن من خلالها تعطيل الكم الهائل الذى يتلقاه المستخدمون على تطبيق Gmail والذى تستخدمه الشركات المختلفة لترويج المنتجات الخاصة بها من خلال مثل هذا الإشعارات المزعجة



كيفية إخفاء الإعلانات المعروضة في بريد Gmail



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افتح الإعدادات في تطبيق Gmail وحدد علامة تبويب Web Clips ثم قم بإلغاء تحديد المربع الذي يقول "إظهار مقاطع الويب الخاصة بي أعلى البريد الوارد"، وبذلك لن تظهر مرة أخرى.تعطيل أو إخفاء الإعلانات أو الروابط الدعائية التي تظهر في الشريط الجانبيويتم عرض العديد من الإعلانات والروابط الدعائية في الشريط الجانبي لـ Gmail ، والتى تسبب إزعاجا كبير للمستخدمين في بعض الأحيان عند فتحها، وهناك طريقة بسيطة للتخلص منها، حيث عليك اتباع الخطوات الآتية :تعطيل الإعلانات في متصفح موزيلا فايرفوكس1. قم بتنزيل وتثبيت الوظيفة الإضافية Greasemonkey.2. قم بتثبيت "GMail بدون إعلانات! وهو برنامج نصي للمستخدموسيؤدي هذا إلى حظر الإعلانات على Gmail فقط وليس على بريد تطبيقات جوجل، حيث يمكنك بسهولة إضافة بريد التطبيقات الخاص بك.تعطيل الإعلانات في متصفح جوجل كرومهذا ينطبق على المستخدمين الذين يستخدمون الإصدار التجريبي من Google Chrome.1. افتح صفحة الويب "إخفاء الروابط الدعائية في Gmail" على متصفح Chrome.2. انقر فوق الزر تثبيت لتثبيت الامتداد.سيتم حظر جميع الإعلانات من بريد Gmail وتطبيقات جوجل .