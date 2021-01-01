

أشهر الحواسب اللوحية لعام 2021 أشهر الحواسب اللوحية لعام 2021

أطلقت العديد من الشركات هذا العام حواسب لوحية متنوعة تنافست فيما بينها من حيث الأسعار والمواصفات، لكن بعض هذه الأجهزة لاقى إقبالا كبيرا نظرا للمواصفات العملية التي يقدمها.



ومن بين أشهر هذه الأجهزة هذا العام جاء حاسب +Galaxy Tab S7 من سامسونغ، إذ فضله الكثيرون لشاشته التي أتت بمقاس 12.4 بوصة ودقة عرض (2800/1700) بيكسل، فضلا عن أنها جهزت بتقنيات +HDR10 وترددها الممتاز يسمح لها بالتعامل مع أحدث الألعاب الإلكترونية والتعامل مع الصور عالية الدقة وتعديلها.



كما برز من بين الحواسب اللوحية العام الجاري أيضا حاسب iPad Pro 12.9 من شركة آبل، إذ تمتع هذا الجهاز بتكامل ممتاز من حيث الأداء، فضلا عن ملحقاته الخارجية كلوحة المفاتيح والقلم الذكي ما سهل استعماله كحاسب لوحي متكامل لأداء مختلف المهام.

قد يعجبك أيضا...

وتألق من سامسونغ أيضا حاسب Galaxy Tab S7 FE الذي قدم للمستخدمين أداء ممتازا ومواصفات جديدة جدا بأسعار مناسبة، كما حصل هذا الحاسب أيضا على ميزات كاميرات وشاشة جيدة وملحقات خارجية كلوحة مفاتيح وقلم ذكي للكتابة والرسم على الشاشة.ولم تتأخر Xiaomi عن ركب سامسونغ وآبل وطرحت هذه السنة حاسب Pad 5 الذي حصل على معالج ذواكر وصول عشوائي ممتازة ما أعطاه أداء مميزا مع شبكات الإنترنت.وطرحت Realme أيضا أول حاسب لوحي لها بمواصفات وأسعار منافسة، ولاقى هذا الجهاز إقبالا ملحوظا في الأسواق الآسيوية والعديد من أسواق العالم الكبرى.