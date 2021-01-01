أطلقت العديد من الشركات هذا العام حواسب لوحية متنوعة تنافست فيما بينها من حيث الأسعار والمواصفات، لكن بعض هذه الأجهزة لاقى إقبالا كبيرا نظرا للمواصفات العملية التي يقدمها.
ومن بين أشهر هذه الأجهزة هذا العام جاء حاسب +Galaxy Tab S7 من سامسونغ، إذ فضله الكثيرون لشاشته التي أتت بمقاس 12.4 بوصة ودقة عرض (2800/1700) بيكسل، فضلا عن أنها جهزت بتقنيات +HDR10 وترددها الممتاز يسمح لها بالتعامل مع أحدث الألعاب الإلكترونية والتعامل مع الصور عالية الدقة وتعديلها.
كما برز من بين الحواسب اللوحية العام الجاري أيضا حاسب iPad Pro 12.9 من شركة آبل، إذ تمتع هذا الجهاز بتكامل ممتاز من حيث الأداء، فضلا عن ملحقاته الخارجية كلوحة المفاتيح والقلم الذكي ما سهل استعماله كحاسب لوحي متكامل لأداء مختلف المهام.
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التعليقات على أشهر الحواسب اللوحية لعام 2021
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