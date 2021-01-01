

سعر ومواصفات الهاتف Ulefone Note 6P سعر ومواصفات الهاتف Ulefone Note 6P

اشتهرت شركة Ulefone، بإطلاق الهواتف المتينة، ذات المواصفات الرائدة، ولكن في شهر أكتوبر الماضي، أعلنت عن، الهاتف Ulefone Note 6P، مع مواصفات اقتصادية، وسعر رخيص للغاية، لا يتخطى 100 دولار، حيث يضم معالجا ثماني النواة، ويضم أيضا بطارية متوسطة، وكاميرا خلفية، تدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، وخلال السطور القادمة، دعونا نتعرف على، سعر ومواصفات الهاتف Ulefone Note 6P.



مواصفات الهاتف

تم الإعلان عن الهاتف، Ulefone Note 6P، مع شاشة IPS LCD، بحجم 6.1 بوصة، وبدقة 1560×720 بكسل، وبجودة HD+، وتحتوي على كاميرا أمامية، موجودة في ثقب، بشكل النوتش في الأعلى، وتأتي بدقة 5 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، وتدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 720 بكسل، بمعدل 30 إطارا في الثانية، كما أن الكاميرا، الموجودة في الخلف، تأتي بدقة 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، وتدعم تصوير الفيديوهات، بجودة FHD+، بمعدل 30 إطارا في الثانية.



يتم تشغيل هذا الهاتف، بمعالج ثماني النواة، من فئة Unisoc SC9863A، المصنوع بتكنولوجيا 28 نانومتر، بجانب معالج رسوميات، من فئة IMG8322، وذاكرة داخلية، بسعة 32 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية، بسعة 2 جيجا رام، بالإضافة إلى أن، الهاتف Ulefone Note 6P، يعمل بنظام Android 11 Go edition، وبأحدث واجهة مستخدم، من Ulefone.

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بطارية هذا الهاتف، تأتي بسعة 3300 ملي أمبير، لا تدعم الشحن السريع، ويتم شحنها من خلال، منفذ microUSB 2.0 القديم، وعلاوة على ذلك، فإن الهاتف Note 6P، يدعم تركيب، شريحتي اتصال 4G، وبطاقة ذاكرة خارجية، معا في نفس الوقت، ويدعم أيضا، مكبرات الصوت، ومنفذ سماعات الأذن 3.5 ملم، مع دعم Stereo FM radio.سعر الهاتف Ulefone Note 6Pسعر الهاتف Ulefone Note 6P، يبلغ حوالي 100 دولار أمريكي، وذلك للإصدار، الذي يضم 32 جيجا بايت، مع 2 جيجا رام، مع العلم بأنه، متوفر حاليا للشراء، من خلال جميع المتاجر الرئيسية، عبر الإنترنت، في جميع أنحاء العالم.