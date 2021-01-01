اشتهرت شركة Ulefone، بإطلاق الهواتف المتينة، ذات المواصفات الرائدة، ولكن في شهر أكتوبر الماضي، أعلنت عن، الهاتف Ulefone Note 6P، مع مواصفات اقتصادية، وسعر رخيص للغاية، لا يتخطى 100 دولار، حيث يضم معالجا ثماني النواة، ويضم أيضا بطارية متوسطة، وكاميرا خلفية، تدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، وخلال السطور القادمة، دعونا نتعرف على، سعر ومواصفات الهاتف Ulefone Note 6P.
مواصفات الهاتف
تم الإعلان عن الهاتف، Ulefone Note 6P، مع شاشة IPS LCD، بحجم 6.1 بوصة، وبدقة 1560×720 بكسل، وبجودة HD+، وتحتوي على كاميرا أمامية، موجودة في ثقب، بشكل النوتش في الأعلى، وتأتي بدقة 5 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، وتدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 720 بكسل، بمعدل 30 إطارا في الثانية، كما أن الكاميرا، الموجودة في الخلف، تأتي بدقة 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، وتدعم تصوير الفيديوهات، بجودة FHD+، بمعدل 30 إطارا في الثانية.
يتم تشغيل هذا الهاتف، بمعالج ثماني النواة، من فئة Unisoc SC9863A، المصنوع بتكنولوجيا 28 نانومتر، بجانب معالج رسوميات، من فئة IMG8322، وذاكرة داخلية، بسعة 32 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية، بسعة 2 جيجا رام، بالإضافة إلى أن، الهاتف Ulefone Note 6P، يعمل بنظام Android 11 Go edition، وبأحدث واجهة مستخدم، من Ulefone.
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