طالبت الصين الولايات المتحدة بحماية محطة فضاء صينية وطاقمها، وذلك بعدما كادت الأقمار الصناعية التي أطلقتها شركة "سبيس إكس"، المملوكة لرجل الأعمال إيلون ماسك، تصطدم بالمحطة.
واتهم تشاو ليجيان، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، واشنطن الثلاثاء، بتجاهل التزاماتها بموجب معاهدة حماية سلامة طاقم محطة تيانغونغ الفضائية في أعقاب حادثتين وقعتا في الأول من يوليو، والحادي والعشرين من أكتوبر.
وقالت الحكومة الصينية في شكوى قدمتها إلى "لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية" التابعة للأمم المتحدة بتاريخ السادس من ديسمبر الحالي، إن السفينة الفضائية تيانغونغ نفذت "مناورات مراوغة من أجل منع حدوث تصادم محتمل مع أقمار (ستارلينك) الصناعية التي أطلقتها شركة (سبيس إكسبلوريشن تكنولوجيز كورب)".
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التعليقات على الصين تنتقد أميركا.. والسبب أقمار إيلون ماسك
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