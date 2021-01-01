

شاومي تكشف عن سلسلة Xiaomi 12 بمعالج Snapdragon 8 Gen 1 وشحن سريع 120 وات شاومي تكشف عن سلسلة Xiaomi 12 بمعالج Snapdragon 8 Gen 1 وشحن سريع 120 وات

بعد العديد من التسريبات الفترة السابقة كشفت شاومي اليوم بشكل رسمي عن سلسلة Xiaomi 12 وهما ثلاث هواتف.



الهاتف الأقل في السلسلة هو Xiaomi 12X ويأتي هذا الهاتف بشاشة OLED بقياس 6.28 بوصة ودقة 2400x1080 وطبقة حماية Gorilla Glass Victus ومعالج Snapdragon 870 ورامات بحجم 8 و 12 جيجا بايت ومساحة تخزين داخلية 128 و 256 جيجا بايت.



يأتي الهاتف بثلاث كاميرات في الجهة الخلفية الرئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل ومستشعر سوني IMX766 وفتحة عدسة f/1.88 والثانية واسعة الزاوية بدقة 13 ميجا بيكسل والثالثة Macro وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بيكسل.

الهاتف يأتي ببطارية بقوة 4,500 ميلي أمبير ويدعم الشحن السريع بقوة 67 وات وقارئ للبصمة مدمج مع الشاشة وسماعات ستريو ويعمل بنظام Android 11 مع واجهة MIUI 12.5 وسيتوفر للطلب المسبق في الصين يوم 30 ديسمبر على أن يتوفر للبيع الشهر القادم بسعر يبدأ من 502 دولار.أما هاتف Xiaomi 12 يأتي بشاشة OLED بقياس 6.28 بوصة ودقة 2400x1080 وطبقة حماية Gorilla Glass Victus ومعالج Snapdragon 8 Gen 1 ورامات بحجم 8 و 12 جيجا بايت ومساحة تخزين داخلية 128 و 256 جيجا بايت.يأتي الهاتف بثلاث كاميرات في الجهة الخلفية الرئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل ومستشعر سوني IMX766 وفتحة عدسة f/1.88 والثانية واسعة الزاوية بدقة 13 ميجا بيكسل والثالثة بدقة 50 ميجا بيكسل للتقريب البصري وكذلك Macro وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بيكسل.الهاتف يأتي ببطارية بقوة 4,500 ميلي أمبير ويدعم الشحن السريع بقوة 67 وات ودعم الشحن السريع بقوة 50 وات والشحن العكسي بقوة 10 وات وقارئ للبصمة مدمج مع الشاشة وسماعات ستريو ويعمل بنظام Android 11 مع واجهة MIUI 12.5.سيتوفر للطلب المسبق في الصين يوم 30 ديسمبر على أن يتوفر للبيع الشهر القادم بسعر يبدأ من 580 دولار.الهاتف الأقوى في السلسلة هو Xiaomi 12 Pro ويأتي بشاشة OLED بقياس 6.73 بوصة من تصنيع سامسونج ودقتها 3200x1440 ومعدل تحديث 120Hz وطبقة حماية Gorilla Glass Victus ومعالج Snapdragon 8 Gen 1 ورامات بحجم 8 و 12 جيجا بايت ومساحة تخزين داخلية 128 و 256 جيجا بايت.يأتي الهاتف بثلاث كاميرات في الجهة الخلفية الرئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل ومستشعر سوني IMX707 والثانية واسعة الزاوية بدقة 50 ميجا بيكسل والثالثة بدقة 50 ميجا بيكسل للتقريب البصري وكذلك Macro وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بيكسل.الهاتف يأتي ببطارية بقوة 4,600 ميلي أمبير مع شريحة مخصصة للشحن تُدعى Surge P1 حيث يدعم الشحن السريع بقوة 120 وات والشحن اللاسلكي السريع 50 وات والشحن العكسي بقوة 10 وات ويأتي بأربع سماعات ستريو وقارئ للبصمة مدمج مع الشاشة.يعمل الهاتف بنظام Android 11 مع واجهة MIUI 12.5 وسيتوفر للطلب المسبق في الصين يوم 30 ديسمبر على أن يتوفر للبيع الشهر القادم بسعر يبدأ من 738 دولار.



