

أوبو تعلن رسميا عن الهاتف Oppo A11s بسعر منخفض أوبو تعلن رسميا عن الهاتف Oppo A11s بسعر منخفض

الآن، وبدون أي مقدمات، أعلنت شركة أوبو، عن أحدث هواتفها الذكية، من الفئة الاقتصادية، تحت مسمى Oppo A11s، ومواصفات رائعة، تتمثل في، معالج Snapdragon 460، الذي يقدم، أداء جيدا للغاية، في هذه الفئة السعرية، وشاشة بمعدل تحديث، 90 هرتز، وبطارية ضخمة، تدعم الشحن السريع، بالإضافة إلى أن، السعر ممتاز للغاية، وفي هذا المقال، سنتعرف عليه، حيث سأعرض عليكم، سعر ومواصفات الهاتف Oppo A11s.



مواصفات هاتف أوبو A11s

يتوفر هذا الهاتف، مع شاشة بشكل الثقب، من نوع LCD، حجمها 6.5 بوصة، وجودتها HD+، ومعدل تحديثها، يبلغ 90 هرتز، كما أنها، تحتوي على ثقب، في أعلى الزاوية اليسار، من أجل كاميرا أمامية، بدقة 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، والهاتف Oppo A11s، يحتوي على كاميرا رئيسية، في الخلف، بدقة 13 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، بجانب كاميرا ماكرو، وكاميرا مسؤولة عن، استشعار معلومات العمق، بدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، مع العلم بأن، الكاميرات الخلفية، والأمامية، تدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا في الثانية.



تم تزويد الهاتف Oppo A11s، بالمعالج Qualcomm Snapdragon 460، المصنوع بتكنولوجيا 11 نانومتر، وبنظام التشغيل، Android 10، مع واجهة ColorOS 7.2، وبالإضافة إلى ذلك، فهذا الهاتف، يتوفر بإصدارين، على مستوى الذاكرة، الإصدار الأول، يضم ذاكرة داخلية، بسعة 64 جيجا بايت، وذاكرة عشوائية، بسعة 4 جيجا رام، والإصدار الثاني، يضم 128 جيجا بايت، و8 جيجا رام.

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وعلاوة على ذلك، فإن هذا الهاتف، يحتوي على بطارية، بسعة 5000 ملي أمبير، تدعم الشحن السريع، بقوة 18 واط، ويحتوي كذلك، على مستشعر لبصمات الأصابع، مثبت على الخلف، ومنفذ USB، من فئة Type‑C 2.0، بالإضافة إلى أن الهاتف، يدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم، ومكبرات الصوت، مع دعم زيادة المساحة التخزينية، من خلال منفذ microSD، المخصص، وهذا يعني، أنك ستتمكن، من تركيب شريحتي اتصال، وكارت ميموري، معا في نفس الوقت.سعر الهاتف Oppo A11sالهاتف Oppo A11s، متوفر حاليا للشراء، من خلال متجر Oppo، عبر الإنترنت، وشركاء التجزئة، في جميع أنحاء الصين، بسعر يبدأ من، 156 دولارا أمريكيا، للإصدار الذي يضم، 64 جيجا بايت، مع 4 جيجا رام.وبسعر يصل إلى، 188 دولارا، للإصدار الذي يضم، 128 جيجا بايت، مع 8 جيجا رام.