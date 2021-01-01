الآن، وبدون أي مقدمات، أعلنت شركة أوبو، عن أحدث هواتفها الذكية، من الفئة الاقتصادية، تحت مسمى Oppo A11s، ومواصفات رائعة، تتمثل في، معالج Snapdragon 460، الذي يقدم، أداء جيدا للغاية، في هذه الفئة السعرية، وشاشة بمعدل تحديث، 90 هرتز، وبطارية ضخمة، تدعم الشحن السريع، بالإضافة إلى أن، السعر ممتاز للغاية، وفي هذا المقال، سنتعرف عليه، حيث سأعرض عليكم، سعر ومواصفات الهاتف Oppo A11s.
مواصفات هاتف أوبو A11s
يتوفر هذا الهاتف، مع شاشة بشكل الثقب، من نوع LCD، حجمها 6.5 بوصة، وجودتها HD+، ومعدل تحديثها، يبلغ 90 هرتز، كما أنها، تحتوي على ثقب، في أعلى الزاوية اليسار، من أجل كاميرا أمامية، بدقة 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، والهاتف Oppo A11s، يحتوي على كاميرا رئيسية، في الخلف، بدقة 13 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، بجانب كاميرا ماكرو، وكاميرا مسؤولة عن، استشعار معلومات العمق، بدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، مع العلم بأن، الكاميرات الخلفية، والأمامية، تدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا في الثانية.
تم تزويد الهاتف Oppo A11s، بالمعالج Qualcomm Snapdragon 460، المصنوع بتكنولوجيا 11 نانومتر، وبنظام التشغيل، Android 10، مع واجهة ColorOS 7.2، وبالإضافة إلى ذلك، فهذا الهاتف، يتوفر بإصدارين، على مستوى الذاكرة، الإصدار الأول، يضم ذاكرة داخلية، بسعة 64 جيجا بايت، وذاكرة عشوائية، بسعة 4 جيجا رام، والإصدار الثاني، يضم 128 جيجا بايت، و8 جيجا رام.
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التعليقات على أوبو تعلن رسميا عن الهاتف Oppo A11s بسعر منخفض
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