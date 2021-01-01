مركز المعلومات: 17.5% من المواطنين اتجهوا للشراء «أون لاين» خلال «كورونا»

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صورة الخبر: مركز المعلومات: 17.5% من المواطنين اتجهوا للشراء «أون لاين» خلال «كورونا»
مركز المعلومات: 17.5% من المواطنين اتجهوا للشراء «أون لاين» خلال «كورونا»

كشف استطلاع رأى أجراه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن 17.5% من المواطنين يقومون بالشراء عن طريق الإنترنت «أون لاين»، حيث استهدف الاستطلاع رأى المواطنين البالغين (18 سنة فأكثر) الذين يمتلكون هواتف محمولة حول مدى تفضيلهم للشراء عن طريق الإنترنت واعتمادهم على هذا النوع من الشراء بعد أزمة كورونا.

وأشار المركز إلى أن تداعيات أزمة فيروس كورونا واتجاه معظم دول العالم إلى الغلق أو السماح بعدد ساعات عمل قليلة خلال اليوم، جعل أغلب المواطنين حول العالم يتجهون نحو التسوق عبر الإنترنت والاعتماد على خدمة التوصيل للمنازل؛ منعًا للتزاحم ولطلب احتياجاتهم فى أى وقت خلال اليوم.

كما تبين أن من يقومون بالشراء من خلال الإنترنت أغلبهم من الفئة العمرية من 18 إلى أقل من 30 سنة ومن قاطنى الحضر والمحافظات الحضرية، بالإضافة إلى ذوى المستوى التعليمى الجامعى والاقتصادى الأعلى.

واتضح أن الملابس هى أكثر المنتجات التى يقبلون عليها لشرائها عن طريق الإنترنت بنسبة 62.2% يليها الأحذية بنسبة 8.3% ثم الأجهزة الالكترونية والهواتف المحمولة بنسبة 7.6% والمنتجات الغذائية بنسبة 5.1% والأدوات المنزلية بنسبة 5%.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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