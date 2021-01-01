

إطلاق أول سماعة بلوتوث تعمل بالطاقة الشمسية إطلاق أول سماعة بلوتوث تعمل بالطاقة الشمسية

أعلنت شركة Blue Tiger USA ، عن إطلاق أول سماعة اتصالات تعمل بالطاقة الشمسية في العالم للقيادة بدون استخدام اليدين وفي استخدام المنزل والمكتب.



تلتقط سماعة الرأس Solare الضوء من أي مصدر داخليًا أو خارجيًا للاستخدام المستمر دون الحاجة إلى إعادة شحن البطارية.



سماعة الرأس متاحة دائمًا للاستخدام مع تقنية الطاقة الشمسية من Solare ، حيث أنها تستهدف سائقي الشاحنات والسائقين المحترفين والركاب والمسافرين لمسافات طويلة ومندوبي خدمة العملاء والمهنيين في المكاتب المنزلية والمكاتب لإجراء مكالمات هاتفية من Zoom والتدريب / التعليم ومستخدمي سماعات رأس Bluetooth.

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وتجمع سماعة الرأس التي تعمل بتقنية البلوتوث من الدرجة الأولى بين تقنية الطاقة الشمسية الحاصلة على براءة اختراع لتحويل الضوء إلى طاقة للاستخدام غير المحدود تقريبًا دون إعادة الشحن ، مع تقنية إلغاء الضوضاء القوية بنسبة 97٪ ومكونات مكبر الصوت عالية الجودة ، وكلها مدعومة بخلية شمسية مرنة لقيادة سلسة وتجربة اتصالات العمل.تقوم Solare بالشحن الذاتي باستمرار عند تعرضها للضوء الداخلي أو الخارجي ، مما يزيل القلق بشأن عمر البطارية ، بحيث يمكن للجميع استقبال ونقل الاتصالات الأساسية بوضوح.وتستخدم Solare تقنية Powerfoyle الشمسية الحاصلة على براءة اختراع ، وهي ابتكار فريد من نوعه للمواد النانوية يحول أي ضوء طبيعي أو صناعي خارجي وداخلي إلى طاقة نظيفة لا نهاية لها ، مستوحاة من المبدأ الطبيعي لعملية التمثيل الضوئي لحصاد الضوء ، تشتمل Solare على خلية شمسية بلاستيكية مرنة رفيعة وغير سامة وطباعة بدون انبعاثات ، ودائمة للاستخدام المريح لفترة طويلة.تعمل تقنية الخلايا الشمسية باستخدام الضوء من مجموعة متنوعة من الزوايا وتعمل بشكل متساوٍ مع الإضاءة الداخلية أو الخارجية.ميزات Solare:MIL-STD-810 للبيئات القاسية والصلابة.تكنولوجيا الطاقة الشمسية: تستخدم تقنية الخلايا الشمسية Powerfoyle الحاصلة على براءة اختراع.لا حاجة لإعادة الشحن: يوفر استخدامًا غير محدود فعليًا دون الحاجة إلى إعادة الشحن.وقت التحدث غير المحدود.إلغاء الضوضاء: 97٪ إلغاء الضوضاء للحصول على صوت واضح.مكونات مكبر صوت عالية الجودة.طوق رأس مرن: متين وموثوق ومتكامل بسلاسة - مريح للاستخدام لفترة طويلة.درجات حرارة التشغيل: -40 درجة فهرنهايت إلى 122 درجة فهرنهايت.تقنية Bluetooth 5.1: بمدى ممتد يصل إلى 300 قدم.متوافق مع Siri و Google Assistant: للتواصل بدون استخدام اليدين.مقاومة الماء لـ IPX4.التسعير والتوافرستكون Solare متاحة للطلب المسبق في مارس 2022 ، والشحن بدءًا من أبريل ، بسعر: 199.99 دولارًا.