أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية هافال، والتي تعد واحدة من العلامات التجارية الأربع لشركة جريت وول GWM الصينية، عن تعاونها مع عدد من المولات التجارية الكبرى فى القاهرة والمحافظات ، لتقديم تجربة قيادة مميزة لعملائها خلال احتفالات العام الجديد.
واوضحت شركة جي بي غبور اوتو وكيل هافال فى مصر ، ان حملات تجربة قيادة الطرازات المتنوعة من هافال ستبدأ من سيتي ستارز في الفترة من 30 ديسمبر 2021 وحتى 5 يناير 2022، وفي مول العرب من 6 وحتى 12 يناير 2022، وفي سيتي سنتر اسكندرية من 13 وحتى 19 يناير 2022، وفي سيتي سنتر ألماظة من 23 وحتى 29 يناير 2022، للتعرف على سيارات هافال بطرازيها H6، Jolion اللذان ينتميان لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV ذات الأداء القوي والمتميز.
يأتي تعاون العلامة التجارية هافال مع مراكز مصر التجارية الشهيرة في إطار المبادرات التفاعلية العديدة التي تحرص الشركة على المشاركة بها بهدف التواصل والمشاركة الإيجابية وتوفير تجارب مميزة لعشاق السيارات، حيث ستتيح هافال الفرصة للزوار بالقيام بتجربة سيارات هافال المميزة خلال فترة التواجد في المراكز التجارية.
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التعليقات على هافال تستعرض قدراتها في أكبر المراكز التجارية في مصر
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