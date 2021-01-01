شاهد: تجربة قيادة لموديل 2022 من BMW M440i جران كوبيه

ضمن مجموعة من المراجعات وتجارب القيادة لعدد من السيارات الجديدة الحالية بالأسواق والتي نشرها موقع Carwow الإنجليزي، ظهرت مراجعة وتجربة قيادة لموديل 2022 من سيارة BMW M440i جران كوبيه، وهي سيارة رياضية قوية من عائلة سيارات الفئة الرابعة التي تنتجها الشركة الألمانية، وهي مزودة بمحرك 6 أسطوانات بسعة 3000 سي سي وبقوة 374 حصان.
جدير بالذكر أن هذا الموقع الإنجليزي اعتاد تقديم مراجعات جيدة للسيارات من وجهة نظر السائق الذي سيستخدم هذه السيارات بشكل يومي لعدة ساعات، لذلك يركز الفيديو على أجزاء مختلفة من السيارة قد لا تظهر أو تبدو واضحة للبعض من مجرد مشاهدة صور أو فيديوهات للسيارة التي يسعى لشرائها.
ويمكنك مشاهدة الفيديو التالي لمعرفة كل التفاصيل عن هذا الموديل من سيارة BMW M440i جران كوبيه وأهم مميزاته، كما ننصح بتفعيل خاصية الترجمة التلقائية للعربية بموقع يوتيوب، وذلك باتباع الخطوات التالية:
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