أسعار مواد البناء في مصر اليوم الأربعاء 29-12-2021

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أسعار مواد البناء في مصر اليوم الأربعاء 29-12-2021

يستعرض موقع "صدى البلد"، أسعار مواد البناء في مصر؛ خصوصا أسعار الأسمنت والحديد، خلال تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 29 ديسمبر عام 2021.

أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء 29 - 12 - 2021

وحسب آخر تحديثات المواقع المتخصصة يستعرض موقع «صدى البلد»، أسعار مواد البناء في مصر اليوم على النحو التالي:

سجل سعر حديد المصريين 15300 جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 15600 جنيه للطن، وحديد العتال 15500 جنيه للطن، وسجل حديد بشاي 15400 جنيه للطن.

سعر حديد المراكبي 15100 جنيه للطن، فيما سجل حديد سرحان سعر 15100 جنيه للطن، وسجل حديد المعادي سعر 15100جنيه للطن، بينما سجل حديد عطية سعر 15100 جنيه للطن، وحديد العشري سجل سعر 15100 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت اليوم:

أسمنت المسلح 1080 جنيها للطن
أسمنت النصر 1050 جنيها للطن
أسمنت المعلم 1025 جنيها للطن
أسمنت وادي النيل 1028 جنيها للطن
أسمنت المخصوص 1050 جنيها للطن
أسمنت سيناء "42.5" 1000 جنيها للطن
أسمنت حلوان 1070 جنيها للطن
أسمنت السويدي 1083 جنيها للطن
أسمنت المسله 1030 جنيها للطن
أسمنت العسكري بني سويف 1000 جنيها للطن
أسمنت السهم 1025 جنيها للطن
أسعار مواد البناء في مصر:

وهذه الأسعار لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

وأعربت شعبة منتجي الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية، في وقت سابق، عن تقديرها للحكومة المصرية ممثلة في هيئة التنمية الصناعية وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لإصدار القرار رقم 56 لسنة 2021 الذي يهدف إلى ترشيد الطاقة الإجمالية لإنتاج الأسمنت من أجل تقليل فائض العرض الذي يعاني منه القطاع على مدار السنوات الماضية.

وأكدت شعبة منتجي الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية، التزامها المستمر بتوحيد الجهود المشتركة لجميع أصحاب المصلحة في قطاع الأسمنت من أجل مستقبل ووجود أكثر استدامة لهذه الصناعة.

المصدر: صدى البلد

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