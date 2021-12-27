

«قطاع الأعمال»: مصر سادس أكبر منتج وخامس مصدّر لليوريا عالميا «قطاع الأعمال»: مصر سادس أكبر منتج وخامس مصدّر لليوريا عالميا

قال وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قدم الدعم اللازم لشركات قطاع الأعمال العام على مدار السنوات الماضية، موضحا أن مصر أصبحت سادس أكبر منتج وخامس أكبر مصدر لليوريا على مستوى العالم.



وأضاف "توفيق"، في كلمة خلال افتتاح الرئيس السيسي لأعمال تطوير وتوسعات مصنع الأسمدة في منطقة "كيما" بأسوان، اليوم الثلاثاء، إن صناعة الأسمدة تنقسم إلى ثلاثة أنواع: نيتروجينية، وتمثل نسبتها عالميا 51% من الأسمدة المنتجة، والبوتاسية، وتمثل نسبتها 29%، والأسمدة الفوسفاتية، وتمثل 20% من إجمالي إنتاج الأسمدة في العالم، والذي بلغ في 2020 حوالي 230 مليون طن سنويا.



وأضاف أن مصر تنتج الأسمدة النتروجينية بطاقة 7.8 مليون طن في السنة، والأسمدة الفوسفاتية بمصنع بالعين السخنة بطاقة إنتاجية 4.3 مليون طن، ليصل الإجمالي 11.2 مليون طن، مشيرا إلى أن هناك مشروعات للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، التابعة لوزارة قطاع الأعمال، ففى كيما هناك مشروع لإنشاء وحدة جديدة لحمض النيتيريك ونترات الأمونيا باستخدام الغاز الطبيعى، بتكلفة تقديرية 250 مليون جنيه، بالإضافة إلى إنشاء وحدة جديدة لانتاج الأمونيا باستخدام التحليل الكهربائي، مكان المصنع القديم "كيما1". وفى طلخا بالدلتا يجري إنشاء وحدة جديدة للأمونيا بطاقة 1200 طن- يوم، وفى النصر بالسويس بالتعاون مع القطاع الخاص يجري إنشاء مصنع للأمونيا الخضراء بطاقة 1200 طن - يوم.

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وعقب انتهاء كلمة وزير قطاع الأعمال العام، افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر الفيديو كونفرانس، اليوم، محلج الفيوم المطور، خلال قيامه بافتتاح التوسعات وأعمال التطوير في مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما فى محافظة أسوان.