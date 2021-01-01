

أبرزها عدم وضوح الرؤية.. علامات فى العينين قد تشير للإصابة بـ 4 أمراض أبرزها عدم وضوح الرؤية.. علامات فى العينين قد تشير للإصابة بـ 4 أمراض

لا يدرك البعض أن بعض العلامات البسيطة التي نتجاهلها قد تشير في الواقع إلى خطر الإصابة بأمراض خطيرة تتطور داخلنا، فقد تكون النتوءات على الجلد علامة على ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، ويمكن للعينين أيضًا ارسال إشارات عن الأمراض المزمنة التي تتطور في الداخل.



وفقا لتقرير موقع " webmd"، سنتعرف على أهم 5 علامات في عينيك يمكن أن تشير إلى خطر الإصابة بأمراض خطيرة، ومنها:



عدم وضوح الرؤية علامة على مرض السكر:



يمكن أحيانًا إلقاء اللوم على الرؤية غير الواضحة على العيون المتعبة بسبب قلة النوم أو زيادة وقت الشاشة، ومع ذلك غالبًا ما يشكو مرضى السكري من هذه الأعراض، وهو تأثير قد يعود إلى مستويات السكر في الدم المضطربة، ولكنه أيضا يمكن أن يكون أحد أعراض إعتام عدسة العين أو التنكس البقعي.

حافة بيضاء حول القرنية علامة على ارتفاع الكولسترول:إذا لاحظت ظهور حافة بيضاء حول عينيك، فقد تكون أحد أعراض ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، على الرغم من أن هذه العلامة لا تظهر للعين المجردة، إلا أنه يمكن اكتشافها من قبل طبيب العيون في زيارات منتظمة، يمكن أن يتطور هذا أيضًا بسبب الشيخوخة أو ارتفاع مستويات LDL (البروتينات الدهنية منخفضة الكثافة) مما يشير إلى خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.التورم والاحمرار علامة على الإرهاق:كم مرة تلاحظ تورمًا واحمرارًا حول عينيك أول شيء عند الاستيقاظ؟ إذا حدث ذلك بشكل منتظم جدًا ، فقد يشير إلى وجود عدوى، ومع ذلك ، إذا كان نادر الحدوث ، فقد يكون بسبب الإرهاق وقلة النوم، فيمكن أن يؤدي الحرمان من النوم أيضًا إلى حدوث تهيج قد يجعلك ترغب في فرك عينيك بقوة.ارتفاع ضغط الدم:يشير ارتفاع ضغط الدم إلى حالة يصطدم فيها الدم بجدران الشرايين بقوة كبيرة، بمرور الوقت ، يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم غير المنضبط إلى زيادة خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية، وقد يؤدي أيضًا إلى تلف الأوعية الدموية في شبكية العين مما يؤدي إلى اعتلال الشبكية الناتج عن ارتفاع ضغط الدم، هذا ليس بارزًا أثناء رؤية عينيك في المرآة. لذلك ، من المهم أن تذهب للفحص المنتظم.



