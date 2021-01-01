

الحرارة صفر.. طقس شديد البرودة الحرارة صفر.. طقس شديد البرودة

كشفت الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، الأربعاء، فيسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا على كل الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.



وتتراوح حالة الطقس نهارًا بين الميل للبرودة والميل للدفء، فيكون مائلاً للبرودة على أغلب الأنحاء بداية من الإسكندرية والسواحل الشمالية وحتى شمال الصعيد مرورًا بمحافظات القاهرة الكبري، حيث تصل درجات الحرارة في مصر اليوم إلى صفر في منطقة نخل في جنوب سيناء، بينما تكون درجتين في سانت كاترين.



وتنشط الرياح المثيرة للأتربة والرمال على غرب البلاد، كما تسقط أمطار من خفيفة إلى متوسطة الشدة على السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين 1.5 و2.25 متر، والرياح جنوبية غربية، بينما يتراوح ارتفاع الموج في البحر الأحمر بين 1.5 و2 متر، والرياح شمالية غربية، وتكون حالته معتدلة.



