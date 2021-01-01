

بيان رسمي.. زلزال جديد يضرب مصر بيان رسمي.. زلزال جديد يضرب مصر

شعر سكان القاهرة وعدد من المحافظات المجاورة، منذ قليل، بهزة أرضية استمرت لثوان.



وسجلت محطات الشبكة القومية للزلازل هزة بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر بالقرب من جزيرة كريت شعر بها عدد من المواطنين ببعض المدن المصرية، في تمام الساعة 7:15 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي.



وأكد المعهد، في بيان له عبر صفحته على فيسبوك، أن الهزة الأرضية شعر بها عدد من المواطنين ببعض المدن المصرية، في تمام الساعة 7.15 صباحا بالتوقيت المحلي.

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ولم ترد معلومات عن خسائر في الأرواح أو الممتلكات.وأول أمس الاثنين، ضرب زلزال بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر السواحل المطلة بين جزيرتي كاسوس وكريت اليونانيتين، بعد أقل من 4 ساعات على وقوع زلزال بقوة 5.2 درجة.