شعر سكان القاهرة وعدد من المحافظات المجاورة، منذ قليل، بهزة أرضية استمرت لثوان.
وسجلت محطات الشبكة القومية للزلازل هزة بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر بالقرب من جزيرة كريت شعر بها عدد من المواطنين ببعض المدن المصرية، في تمام الساعة 7:15 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي.
وأكد المعهد، في بيان له عبر صفحته على فيسبوك، أن الهزة الأرضية شعر بها عدد من المواطنين ببعض المدن المصرية، في تمام الساعة 7.15 صباحا بالتوقيت المحلي.
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التعليقات على بيان رسمي.. زلزال جديد يضرب مصر
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