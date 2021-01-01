

100 ألف ريال غرامة صيد أحد الطيور النادرة في السعودية 100 ألف ريال غرامة صيد أحد الطيور النادرة في السعودية

حذرت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية من صيد طائر العقعق العسيري النادر، لافتة إلى أن غرامة اصطياده تبلغ 100 ألف ريال (نحو 26600 دولار).



وعبر "إنفوجرافيك" نشرته على حسابها في "تويتر"، أوضحت وزارة البيئة أن العقعق العسيري، يعتبر من أندر الطيور في العالم، وتبقى منه 100 زوج فقط في منطقة عسير.



وأشارت إلى أن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية يعمل على وضع برنامج لإعادة تأهيله وإكثاره.

ويعيش العقعق ضمن مجموعات تصل إلى 9 طيور؛ بحيث تتولى الطيور الأكبر سنًا مهمة المراقبة، بينما يقوم الآخرون بالبحث عن الطعام، وهو من الطيور الفضولية التي ترغب في استكشاف محيطها؛ لكنه قد يتحول إلى طائر عند مهاجمة أي أحد لصغاره.ويتميز الطائر بصوته المرتفع، الذي يستخدمه كوسيلة تواصل مع باقي أفراد فصيلته؛ حيث إنه من الطيور الاجتماعية التي لا تستطيع العيش وحيدة.



