حسين فيصل يتحدث عن استغناء الزمالك وسبب رفض تقديم شكوى وإنقاذ سموحة



حسين فيصل حسين فيصل



كشف حسين فيصل لاعب سموحة المنتقل للفريق السكندري بعد استغناء الزمالك عنه عن صدمته بسبب ذلك الاستغناء.



وأوضح فيصل عن شعوره بالتعب النفسي من ذلك الاستغناء ولكن أنقذه مكالمة من أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة.



وقال حسين فيصل عبر قناة أون تايم سبورتس: "بدايتي كانت في الشرقية لم أنجح في اختبارات الزمالك وقتها، لعبنا مباراة ودية ضد الزمالك وانتقلت وقتها أنا وهاني رشدي إلى القلعة البيضاء مقابل 60 ألف جنيه".

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وتابع "تم عمل عقد لي عن طريق أشرف قاسم مدير قطاع الناشئين وقتها، تم تصعيدي مع محمد حلمي وباتشيكو أول من منحني الفرصة مع الفريق الأول".وأضاف فيصل "كانت أخر مباراة لي أمام سيراميكا كليوباترا مع باتشيكو ثم استبعدني كارتيرون، وخرج وقتها أنباء بتغيبي عن المران وهذا غير صحيح".وعن سبب مشكلته مع الزمالك كشف "تم نزولي بعد ذلك إلى فريق يدعى الأمل في الزمالك ووجدت نفسي بديلا وأشارك في أخر 10 دقائق، رفضت الاستمرار وسيف فاروق جعفر رفض التصعيد للفريق الأول دون تواجدي".وشدد فيصل "غبت لمدة 10 أيام عن فريق الأمل وعندما عدت مع كارتيرون أصبت وغبت لمدة 6 أيام فلم أشارك بسببها في أحد المباريات وقرر كارتيرون الاستغناء عني ورحيلي من الفريق"وواصل لاعب سموحة "المشكلة كانت أن كارتيرون لم يكن مقتنعا بي نهائيا على المستوى الفني، عقدي كان مستمر حتى عام 2023 ولكن تم الاستغناء عني دون إخطاري من أي شخص وعلمت عن طريق خطاب وصل إلى بيتي وصدمت وقتها".وأوضح "حزنت جدا بعد الاستغناء عني من الزمالك وكنت تعبان نفسيا، البعض طالبني بالتقدم بشكوى للحصول على مستحقاتي ولكن رفضت لأن النادي كان عليه الكثير من القضايا و(مش ناقص)".وشدد "بالتأكيد كان هدفي بعد الانتقال إلى الزمالك إثبات نفسي بعد الاستغناء عني".وكشف فيصل "إذا كان باتشيكو أكمل مع الزمالك كنت سأستمر مع الفريق، والفارق بينه وبين كارتيرون طريقة تعامله مع اللاعبين وكيف يجعلني أموت نفسي في التدريبات".وأضاف "كارتيرون كان يجري محاضرة لجميع اللاعبين باستثنائي فقط، أعتقد أنه كان غير مقتنع بي أو وصل له شيء خطأ عني".وشدد حسين فيصل "لا توجد أي مشكلة بيني وبين أسامة نبيه، فقط حزنت من تصريحاته أنني أغيب لمدة شهرين وأعود للنادي مصاب وهذا غير صحيح".واختتم حسين فيصل تصريحاته "أنقذني تليفون هاتفي من أحمد سامي المدير الفني لسموحة وطالبني بالهدوء والتركيز في التدريبات وأن اسمع لنصيحته باللعب في مركز 10".