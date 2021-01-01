شدد طارق جبريل أمين الصندوق السابق في نادي الزمالك على أن اللجنة السابقة المختصة بإدارة النادي تفاجئت مما قاله شيكابالا مشيرا إلى أن اللجنة لم يكن لها أي دور في ذلك.
وأوضح شيكابالا عبر حساباته الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي أنه تم التلاعب في العقد الخاص به. (طالع التفاصيل)
وقال طارق جبريل في تصريحات لقناة صدى البلد: "تفاجئنا ببيان شيكابالا، من الواضح أن هناك أحد الأشخاص جعله يفهم الأمور بطريقة خاطئة أو أن هناك خلط في الأمور، واضح أنه تم دفعه ليقول هذا الكلام أو أنه فهم الأمر بشكل خاطئ".
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التعليقات على أمين صندوق الزمالك السابق يرد على بيان شيكابالا بخصوص التلاعب بعقده
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