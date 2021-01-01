بيان من شيكابالا: تم التلاعب بعقدي مع الزمالك.. نادم على ثقتي فيمن خان الأمانة



شيكابالا شيكابالا

وجه محمود عبد الرازق شيكابالا قائد نادي الزمالك رسالة قوية بعد ما وصفه "بالتلاعب في عقده مع النادي".



وقال شيكابالا عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "طوال مشواري مع نادي الزمالك لم أعتبر نفسي يوما لاعبا محترفا بل اعتبرت وما زلت أعتبر نفسي ابنا من أبنائه الأوفياء وواحدا من جماهيره المخلصة".



وأضاف "خلال مسيرتي مع النادي تحملت الكثير وقدمت العديد من التنازلات حبا في كيان يعيش بداخلنا".

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