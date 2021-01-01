زلزال في اليونان تشعر به بعض المدن المصرية



زلزال في اليونان زلزال في اليونان

أفاد المعهد القومي لبحوث الفلك في مصر، بأن مواطنين في بعض المدن المصرية، شعروا بزلزال بقوة 5.9 درجة، وقع بالقرب من جزيرة كريت اليونانية.



وذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن زلزالا شدته 6.1 درجة ضرب جزيرة كريت اليونانية يوم الأربعاء.



وقال المركز إن الزلزال كان على عمق 80 كيلومترا، وفق ما نقلت "رويترز".