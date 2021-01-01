موسيماني : كل المجموعات صعبة.. لسنا الفريق المفضل ولكن هدفنا الـ 11

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صورة الخبر: موسيماني
موسيماني


وقال موسيماني لمراسل FilGoal.com على هامش قرعة البطولة: "مجموعتنا صعبة، وكل المجموعات كذلك".

وأوضح "البطولة ليست سهلة، هناك فرق كبيرة مثل الترجي والزمالك والوداد والرجاء، من الصعب توقع أي شيء".

وأكمل "الأهلي ليس الفريق المفضل للفوز بالبطولة".

ولكنه استدرك وأتم "لكن هدفنا هو تحقيق البطولة للمرة الـ 11".

وحقق موسيماني لقبي دوري أبطال إفريقيا التاسع والعاشر مع الأهلي.

ووقع الأهلي حامل اللقب والبطل التاريخي للمسابقة في المجموعة الأولى، التي تضم فريق بيتسو موسيماني السابق صنداونز الجنوب إفريقي، والهلال والمريخ السودانيين.

أما الزمالك ثاني أكثر الحاصلين على البطولة، فسيكون عليه مواجهة الوداد المغربي، مع بترو أتليتكو الأنجولي وساجرادا إسبيرانسا الأنجولي.
وكذلك، وقع الترجي في مجموعة واحدة مع النجم الساحلي التونسي.

وأتت المجموعات كالتالي..

المجموعة الأولى: الأهلي - صنداونز الجنوب إفريقي - الهلال السوداني - المريخ السوداني

المجموعة الثانية: الرجاء المغربي - هورويا كوناكري الغيني - وفاق سطيف الجزائري - أمازولو الجنوب إفريقي

المجموعة الثالثة: الترجي التونسي - النجم الساحلي التونسي - شباب بلوزداد الجزائري - جوانينج جالاكسي البوتسواني

المجموعة الرابعة: الوداد المغربي - الزمالك - بترو أتليتكو الأنجولي - ساجرادا إسبيرانسا الأنجولي

المصدر: filgoal

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