كارتيرون : مجموعتنا صعبة.. وكنت جاهزا لأي منافس



كارتيرون كارتيرون

وصف باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، مجموعة فريقه في دوري أبطال إفريقيا بالصعبة، إلا أنه أكد أن الأبيض متحفز للتأهل منها.





وقال كارتيرون لـ FilGoal.com بعد القرعة: "المجموعة صعبة، لكننا متحفزون للتأهل منها".



وأوضح ردا على إذا كان سعيدا بتجنب الأهلي في القرعة قال: "كنت جاهزا لمواجهة أي منافس".

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وفي تصريحات لاحقة للصحفيين قال: كارتيرون: "دوافع الزمالك قوية لتحقيق الفوز في مباريات دوري المجموعات، الفريق سيلعب لتصدر المجموعة الرابعة والمنافسة بقوة على اللقب".وأشار المدير الفني إلى أن الزمالك سبق وواجه الوداد وبترو أتليتكو من قبل والفريق لديه خبرات اللعب في دوري أبطال إفريقيا.وعن وجود فريقين من أنجولا في المجموعة قال كارتيرون:" لدينا خبرات اللعب أمام الفرق الأنجولية وبالنسبة لي أعلم الكثير عن الكرة الأنجولية كما أعلم الكثير عن الكرة المغربية".وأسفرت قرعة دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا التي أقيمت بمقر الاتحاد الافريقي "كاف" اليوم عن وقوع الزمالك في المجموعة الرابعة برفقة أندية الوداد البيضاوى المغربي و بترو أتليتكو وساجرادا الأنجوليين وذلك بدور المجموعات من نسخة 2021-2022.ووقع الأهلي حامل اللقب والبطل التاريخي للمسابقة في المجموعة الأولى، التي تضم فريق بيتسو موسيماني السابق صنداونز الجنوب إفريقي، والهلال والمريخ السودانيين.أما الزمالك ثاني أكثر الحاصلين على البطولة، فسيكون عليه مواجهة الوداد المغربي، مع بترو أتليتكو الأنجولي وساجرادا إسبيرانسا الأنجولي.وكذلك، وقع الترجي في مجموعة واحدة مع النجم الساحلي التونسي.وأتت المجموعات كالتالي..المجموعة الأولى: الأهلي - صنداونز الجنوب إفريقي - الهلال السوداني - المريخ السودانيالمجموعة الثانية: الرجاء المغربي - هورويا كوناكري الغيني - وفاق سطيف الجزائري - أمازولو الجنوب إفريقيالمجموعة الثالثة: الترجي التونسي - النجم الساحلي التونسي - شباب بلوزداد الجزائري - جوانينج جالاكسي البوتسوانيالمجموعة الرابعة: الوداد المغربي - الزمالك - بترو أتليتكو الأنجولي - ساجرادا إسبيرانسا الأنجولي